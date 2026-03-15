Listrik Sulawesi Aman Jelang Lebaran 2026, Cadangan Daya 567 MW

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kesiapan sistem kelistrikan di kawasan Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar) dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2026. Stok daya yang mencukupi serta ribuan personel yang disiagakan diharapkan mampu menjamin kenyamanan masyarakat selama momen sakral tersebut.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Investasi dan Ekonomi, Muhammad Mahmud Azhar Lubis, saat meninjau langsung Pusat Pengatur Beban (UP2B) Sistem Makassar milik PLN, menyatakan bahwa kapasitas listrik yang tersedia sangat memadai untuk memenuhi lonjakan kebutuhan masyarakat.

"Saya telah mengecek persiapan dan kesiagaan PLN. Kami menyaksikan sendiri bahwa kapasitas listrik dan kebutuhan masyarakat saat ini dalam kondisi cukup dan aman," ujar Mahmud Azhar usai memantau ruang kendali sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan, baru-baru ini.

Baca juga : Dukung Arus Mudik dan Lebaran, PLN Jawa Barat Kerahkan 4.993 Personel Jaga Keandalan Pasokan Listrik

Cadangan Daya dan Kekuatan Personel PLN

General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, merinci bahwa daya mampu pasok pembangkit untuk sistem Sulawesi Bagian Selatan saat ini mencapai 2.285 Mega Watt (MW). Dengan perkiraan beban puncak sebesar 1.718 MW, terdapat cadangan daya atau margin sebesar 567 MW.

Untuk menjaga keandalan tersebut, PLN mengerahkan kekuatan penuh yang terdiri dari:

4.972 personel siaga di bidang distribusi dan transmisi.

102 posko siaga kelistrikan yang tersebar di wilayah strategis.

152 unit genset dan 30 unit Uninterruptible Power Supply (UPS).

79 unit gardu bergerak dan 13 unit crane.

308 unit mobil serta 169 unit motor operasional.

Selain itu, PLN menerjunkan 10 tim khusus Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB). Tim ini memiliki keahlian khusus untuk menangani potensi gangguan teknis tanpa harus melakukan pemadaman aliran listrik, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal

Baca juga : Cahaya Baru Hidupkan Warga Fakfak

Fasilitas Mudik Kendaraan Listrik

Mengantisipasi tren kendaraan listrik, PLN telah menyiapkan 69 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 53 lokasi strategis di wilayah Sulselrabar. Fasilitas ini ditempatkan di jalur-jalur utama yang diprediksi akan menjadi titik padat arus mudik Lebaran 2026.

Direktur Manajemen Risiko PLN, Adi Lumakso, menjelaskan bahwa persiapan menyambut Lebaran tahun ini telah dilakukan melalui asesmen dan pemeliharaan menyeluruh jauh-jauh hari. Upaya preventif dilakukan untuk meminimalisir risiko gangguan sekecil apa pun.

"Kami telah melakukan upaya preventif di berbagai sisi agar masyarakat dapat beribadah dengan nyaman dan merayakan hari raya tanpa khawatir akan gangguan listrik," tegas Adi.

Dengan kesiapan infrastruktur dan personel yang matang, Pemerintah dan PLN berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi menjaga kekhusyukan ibadah dan kegembiraan masyarakat Sulawesi dalam merayakan hari Lebaran 2026. (H-3)