Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Takut Kosong imbas Konflik Timur Tengah, Warga Bangka Panic Buying Antre Beli BBM

Rendy Ferdiansyah
05/3/2026 15:05
Takut Kosong imbas Konflik Timur Tengah, Warga Bangka Panic Buying Antre Beli BBM
Antrean BBM mengular di seluruh SPBU di Bangka, Kamis (5/3/2026). Masyarakat diduga panic buying takut stok kosong akibat perang di Timur Tengah.(MI/Rendy Ferdiansyah)

FENOMENA panic buying atau membeli secara berlebihan BBM terjadi di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Antrean kendaraan mulai dari roda dua hingga roda empat memadati dari dalam hingga ke luar SPBU di Sungailiat, Kabupaten Bangka. Fenomena tersebut bukan hanya terjadi di satu SPBU, melainkan di seluruh SPBU di kabupaten tersebut.

Kondisi konflik Timur Tengah yang diisukan memengaruhi suplai minyak ke Indonesia diduga membuat masyarakat takut hingga terjadi panic buying di seluruh SPBU.

Menanggani situasi tersebut Ketua komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta masyarakat untuk tenang dan tidak panic buying terhadap BBM.

"Tetap tenang, gak usah panic buying BBM dengan situasi perang di Timur Tengah ini," kata Bambang, Kamis (5/3).

Ia memastikan stok BBM di Depo Pangkalbalam Pangkalpinang untuk Pulau Bangka aman hingga pasca-Lebaran nanti.

Langkah Mitigasi

Sebagai upaya pencegahan, Komisi XII DPR RI mendukung dan mendorong Menteri ESDM mitigasi segera dengan mengalihkan pembelian suplai dari Timur Tengah ke sumber-sumber lain seperti Amerika Serikat.

Sementara itu, Terminal Manager Depo Pangkalbalam Tri Awan memastikan stok BBM untuk Pulau Bangka aman hingga Idulfitri nanti.

"Untuk Ramadan dan Idulfitri ada penambahan, baik itu BBM maupun gas elpiji subsidi sekitar 25% dari pasokan normal," kata Tri.

Untuk itu pihaknya mengimbau warga di Bangka tenang dan jangan panik hingga panic buying BBM seperti sekarang ini.

"Ddengan panic buying ini, seolah-olah BBM tidak ada, padahal stoknya tersedia. Kami imbau tenang dan jangan panic buying," pintanya.

Di tempat terpisah, Bupati Bangka Fery Insani pun menghimbau masyarakat di Kabupaten Bangkan jangan panik dengan memborong BBM.

"Kami optimistis dan yakin stok BBM kita di pertamina aman dan tidak akan terpengaruh situasi peran di timur tengah, makanya kami minta masyarakat untuk tidak panic buying," kata Fery. (RF/E-4)



Editor : Putri yuliani
