Takut Kosong imbas Konflik Timur Tengah, Warga Bangka Panic Buying Antre Beli BBM

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FENOMENA panic buying atau membeli secara berlebihan BBM terjadi di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Antrean kendaraan mulai dari roda dua hingga roda empat memadati dari dalam hingga ke luar SPBU di Sungailiat, Kabupaten Bangka. Fenomena tersebut bukan hanya terjadi di satu SPBU, melainkan di seluruh SPBU di kabupaten tersebut.
Kondisi konflik Timur Tengah yang diisukan memengaruhi suplai minyak ke Indonesia diduga membuat masyarakat takut hingga terjadi panic buying di seluruh SPBU.
Menanggani situasi tersebut Ketua komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta masyarakat untuk tenang dan tidak panic buying terhadap BBM.
"Tetap tenang, gak usah panic buying BBM dengan situasi perang di Timur Tengah ini," kata Bambang, Kamis (5/3).
Ia memastikan stok BBM di Depo Pangkalbalam Pangkalpinang untuk Pulau Bangka aman hingga pasca-Lebaran nanti.
Sebagai upaya pencegahan, Komisi XII DPR RI mendukung dan mendorong Menteri ESDM mitigasi segera dengan mengalihkan pembelian suplai dari Timur Tengah ke sumber-sumber lain seperti Amerika Serikat.
Sementara itu, Terminal Manager Depo Pangkalbalam Tri Awan memastikan stok BBM untuk Pulau Bangka aman hingga Idulfitri nanti.
"Untuk Ramadan dan Idulfitri ada penambahan, baik itu BBM maupun gas elpiji subsidi sekitar 25% dari pasokan normal," kata Tri.
Untuk itu pihaknya mengimbau warga di Bangka tenang dan jangan panik hingga panic buying BBM seperti sekarang ini.
"Ddengan panic buying ini, seolah-olah BBM tidak ada, padahal stoknya tersedia. Kami imbau tenang dan jangan panic buying," pintanya.
Di tempat terpisah, Bupati Bangka Fery Insani pun menghimbau masyarakat di Kabupaten Bangkan jangan panik dengan memborong BBM.
"Kami optimistis dan yakin stok BBM kita di pertamina aman dan tidak akan terpengaruh situasi peran di timur tengah, makanya kami minta masyarakat untuk tidak panic buying," kata Fery. (RF/E-4)
SITUASI geopolitik dunia yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah harus menjadi alarm serius bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi nasional.
Pertamina Kilang Cilacap, Jawa Tengah memastikan pasokan energi bagi masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman.
DI tengah meningkatnya kompleksitas distribusi energi nasional, penguatan standar armada menjadi kebutuhan strategis yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan pasokan energi.
Gangguan tidak hanya terjadi pada jaringan distribusi di permukiman warga, tetapi juga menyentuh infrastruktur utama yang menopang sistem kelistrikan antardaerah.
Pertamina Patra Niaga JBB melayani kebutuhan BBM dan elpiji pada tiga provinsi utama, yaitu Banten, DKI Jakarta, serta Jawa Barat.
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU menjelang arus mudik Lebaran.
SITUASI geopolitik dunia yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah harus menjadi alarm serius bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi nasional.
PERTAMINA Patra Niaga Regional Sumbagut bergerak cepat mengantisipasi dinamika kebutuhan energi di tengah isu ketahanan stok global.
DI tengah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan pasokan dan distribusi BBM bagi masyarakat tetap aman dan terkendali.
MENJELANG Ramadan dan Idulfitri 2026, ketersediaan BBM dan LPG kembali menjadi perhatian publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved