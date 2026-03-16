Pelindo Group Berangkatkan Peserta Mudik Bersama BUMN 2026

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Pelindo Group memberangkatkan peserta Program Mudik Bersama BUMN 2026 yang mengusung tema Mudik Aman Berbagi Harapan guna membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan perjalanan yang aman dan nyaman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Program ini menjadi bagian dari komitmen Pelindo Group dalam memfasilitasi masyarakat, khususnya para perantau, agar dapat kembali ke daerah asal tanpa harus menanggung beban biaya perjalanan yang meningkat menjelang Lebaran.
Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Dewi Fitriyani, mengatakan partisipasi perusahaan dalam program tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat.
“Melalui Program Mudik Bersama BUMN dan Pelindo Group Tahun 2026, kami ingin membantu masyarakat yang merantau agar dapat kembali ke kampung halaman dengan perjalanan yang aman dan nyaman,” ujarnya.
Program mudik bersama Pelindo Group tahun ini melayani sejumlah rute perjalanan, di antaranya Jakarta-Solo, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Semarang, Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Purwokerto, Surabaya-Madiun, Surabaya-Trenggalek, Surabaya-Jember, Makassar-Palopo, Makassar-Soroako, Medan-Aceh, Medan-Pekanbaru, serta Medan-Padang.
Secara khusus, PT Pelindo Sinergi Lokaseva memberangkatkan peserta mudik dengan rute Jakarta-Solo.
Seluruh armada yang digunakan dalam program ini telah melalui proses pemeriksaan kelayakan kendaraan dan dipastikan memenuhi standar keselamatan. Para pengemudi juga telah menjalani verifikasi kompetensi serta pemeriksaan kesehatan untuk memastikan perjalanan berlangsung aman dan tertib.
Dewi menambahkan bahwa perusahaan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses keberangkatan berjalan sesuai prosedur.
“Kami ingin memastikan seluruh peserta dapat berangkat dengan tenang dan tiba di kampung halaman dengan selamat. Keselamatan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini,” katanya.
Salah satu peserta mudik tujuan Solo, Setya Budi (57), mengaku program tersebut sangat membantu masyarakat yang ingin pulang kampung menjelang Lebaran.
“Program ini sangat membantu kami yang ingin pulang kampung tanpa harus memikirkan biaya perjalanan yang cukup besar menjelang Lebaran,” ujarnya.
Melalui program ini, Pelindo Group berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya perjalanan mudik yang lebih aman, tertib, dan nyaman sehingga para pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan selamat dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga. (E-3)
BANK Jakarta kembali dukung Program Mudik Gratis Lebaran di tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi melepas 325 armada bus yang mengangkut belasan ribu pemudik dari Jabodetabek ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Bus diberangkatkan ke titik kumpul pemberangkatan pemudik gratis di TMII Jakarta. Bus musik gratis itu nanti tiba di Klaten pada 17 Maret 2026.
Sebanyak 250 peserta mudik gratis diberangkatkan menggunakan enam unit bus menuju berbagai kota di empat provinsi di Pulau Jawa.
Pemberangkatan 1.200 Peserta Mudik Gratis
Disediakan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebanyak 13 unit di Rest Area Km 575 B dan 14 unit di Rest Area KM 575 A, yang beroperasional 24 jam.
Air laut pasang (rob) ketinggian 1 meter pada pukul 16.00-20.00 WIB masih berlangsung di perairan utara, sehingga berdampak banjir di sejumlah daerah di Pantura dapat mengganggu mudik.
Pemeriksaan kesehatan sopir bus di Palu, Sulawesi Tengah.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi melepas 325 armada bus yang mengangkut belasan ribu pemudik dari Jabodetabek ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa seluruh kepala daerah di Jawa Tengah telah siap menerima para perantau yang kembali ke kampung halaman.
