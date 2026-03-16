Pelindo Group Berangkatkan Peserta Mudik Bersama BUMN 2026

Pelindo Group memberangkatkan peserta Program Mudik Bersama BUMN 2026.(Pelindo)

Pelindo Group memberangkatkan peserta Program Mudik Bersama BUMN 2026 yang mengusung tema Mudik Aman Berbagi Harapan guna membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan perjalanan yang aman dan nyaman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Program ini menjadi bagian dari komitmen Pelindo Group dalam memfasilitasi masyarakat, khususnya para perantau, agar dapat kembali ke daerah asal tanpa harus menanggung beban biaya perjalanan yang meningkat menjelang Lebaran.

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Dewi Fitriyani, mengatakan partisipasi perusahaan dalam program tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat.

“Melalui Program Mudik Bersama BUMN dan Pelindo Group Tahun 2026, kami ingin membantu masyarakat yang merantau agar dapat kembali ke kampung halaman dengan perjalanan yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Program mudik bersama Pelindo Group tahun ini melayani sejumlah rute perjalanan, di antaranya Jakarta-Solo, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Semarang, Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Purwokerto, Surabaya-Madiun, Surabaya-Trenggalek, Surabaya-Jember, Makassar-Palopo, Makassar-Soroako, Medan-Aceh, Medan-Pekanbaru, serta Medan-Padang.

Secara khusus, PT Pelindo Sinergi Lokaseva memberangkatkan peserta mudik dengan rute Jakarta-Solo.

Seluruh armada yang digunakan dalam program ini telah melalui proses pemeriksaan kelayakan kendaraan dan dipastikan memenuhi standar keselamatan. Para pengemudi juga telah menjalani verifikasi kompetensi serta pemeriksaan kesehatan untuk memastikan perjalanan berlangsung aman dan tertib.

Dewi menambahkan bahwa perusahaan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses keberangkatan berjalan sesuai prosedur.

“Kami ingin memastikan seluruh peserta dapat berangkat dengan tenang dan tiba di kampung halaman dengan selamat. Keselamatan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini,” katanya.

Salah satu peserta mudik tujuan Solo, Setya Budi (57), mengaku program tersebut sangat membantu masyarakat yang ingin pulang kampung menjelang Lebaran.

“Program ini sangat membantu kami yang ingin pulang kampung tanpa harus memikirkan biaya perjalanan yang cukup besar menjelang Lebaran,” ujarnya.

Melalui program ini, Pelindo Group berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya perjalanan mudik yang lebih aman, tertib, dan nyaman sehingga para pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan selamat dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga. (E-3)