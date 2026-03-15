Bupati Berangkatkan 11 Bus Mudik Gratis Warga Klaten di Jabodetabek

Bus mudik gratis bagi warga Klaten di Jabodetabek(MI/DJOKO SARDJONO)

BUPATI Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, memberangkatkan 11 bus penjemput 550 orang peserta program mudik gratis di Terminal Ir Soekarno Klaten.

Pemberangkatan bus penjemput warga perantauan asal Klaten di Jabodetabek, Sabtu (14/3) sore, dihadiri jajaran pejabat Pemkab Klaten, TNI, dan Polri.

Sebanyak 11 bus yang diberangkatkan ke Jakarta (TMII), 10 di antaranya disiapkan Pemkab Klaten, dan satu bus lainnya dukungan dari PT Tirta Investama.

“Bus mudik gratis ini akan menjemput ratusan warga perantauan di Jabodetabek, yang ber-KTP Klaten dan bekerja di sektor nonformal,” kata Hamenang.

Untuk menjemput warga perantau asal Kabupaten Klaten di wilayah Jabodetabek, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan dukungan lima bus.

“Dengan demikian, total ada 16 bus yang dioperasikan untuk menjemput para perantau pulang kampung pada momen libur Hari Raya Lebaran 2026,” imbuhnya.

Menurut Hamenang, bus diberangkatkan ke titik kumpul pemberangkatan pemudik gratis di TMII Jakarta. Bus musik gratis itu nanti tiba di Klaten pada 17 Maret 2026.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Klaten Supriyono saat ditemui menjelaskan, bahwa kapasitas 11 bus yang diberangkatkan ke Jakarta total 550 orang.

“Jadi, tiap bus akan membawa 50 pemudik gratis atau sesuai kapasitas tempat duduk. Pun, setiap bus dikawal petugas dari Dinas Perhubungan Klaten,” katanya.

Terkait mudik gratis, Dinas Perhubungan sebelumnya membuka pendaftaran dengan berkolaborasi atau kerja sama dengan paguyuban warga Klaten di perantauan.

“Untuk keselamatan, bus pejemput pemudik gratis telah dilakukan pemeriksaan teknis (ramp check) termasuk pemeriksaan kesehatan awak bus,” ungkap Supriyono. (H-2)