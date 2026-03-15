Arus Mudik Meningkat, Polres Garut Lakukan One Way dari Bandung Menuju Tasikmalaya

Ilustrasi(MI/KRISTIADI)

MENGANTISIPASI peningkatan volume kendaraan yang melintas di jalur arteri nasional Kabupaten Garut, Minggu (15/3) jajaran Polres Garut melaksanakan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way dari arah Bandung menuju Tasikmalaya.

Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto mengatakan, penerapan sistem one way dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di jalur Limbangan hingga Malangbong karen menjadi jalur utama arteri nasional penghubung antara Bandung menuju Tasikmalaya.

“Rekayasa lalu lintas ini kami lakukan karena arus kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya telah mengalami peningkatan, sehingga dilakukan sistem one way secara situasional memperlancar arus kendaraan," ujarnya, Minggu (15/3/2026).

Menurutnya, berdasarkan data Polres Garut melaksanakan rekayasa lalu lintas one way sudah tiga kali di jalur Limbangan dan Malangbong mulai pukul 09.40 WIB hingga 10.00 WIB dari Bandung menuju Tasikmalaya dengan titik pending di SP3 Selaawi. Namun, One way dilaksanakan pada pukul 10.15 WIB hingga 10.30 WIB dari Bandung menuju Tasikmalaya pending di SPBU Bandrek dan one way pukul 11.40 WIB hingga 12.00 WIB dari Bandung ke Tasikmalaya pending di Polsek Limbangan.

"Jalur Limbangan hingga Malangbong, pengaturan arus lalu lintas juga dilakukan di jalur Tarogong, Leles, Kadungora guna mengantisipasi kepadatan kendaraan yang meningkat pada akhir pekan. Akan tetapi, kepadatan arus mudik di jalur utama juga dibantu dari anggota TNI dan Dishub," katanya.

Menurutnya, pihaknya mengimbau kepada para pengguna jalan agar tetap mematuhi arahan petugas di lapangan serta menjaga keselamatan selama berkendara termasuk mereka harus bersabar. Namun, petugas akan melakukan pengaturan terutamanya kepada pemudik dan akan mengarahkan ke jalan lain jiga terjadi kepadatan tapi melibat kontisional.

“Pengguna jalan diharapkan bersabar dan mengikuti petunjuk petugas agar arus lalu lintas tetap aman, tertib dan lancar. Kami juga meminta agar pengemudi yang lelah, dipersilahkan untuk beristihat sebelum melanjutkan kembali," paparnya. (H-2)