Kapolri Pantau Arus Mudik di Terminal Purabaya, Tekankan Keselamatan Penumpang

KEPALA Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan langsung kesiapan pelayanan arus mudik di Terminal Bus Purabaya Kabupaten Sidoarjo, pada Minggu (15/3). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan dan keamanan bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi bus.

Dalam kunjungannya Kapolri menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para pemudik, baik yang melakukan perjalanan antarkota dalam provinsi (AKDP) maupun antarkota antar provinsi (AKAP). Berdasarkan pantauan di lapangan, Kapolri mencatat sudah mulai terjadi lonjakan pergerakan penumpang.

"Secara umum kita lihat sudah mulai terjadi peningkatan jumlah penumpang, naik kurang lebih 30% selama tujuh hari terakhir. Tren ini diprediksi akan terus meningkat," kata Jenderal Listyo Sigit di Terminal Purabaya.

Kapolri meninjau didampingi Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin dan Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing. Kapolri mengatakan, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi dalam rentang waktu beberapa hari ke depan.

"Puncaknya nanti akan terjadi antara tanggal 18 sampai 20 Maret," kata Kapolri.

Guna menjamin keamanan perjalanan, Kapolri menegaskan, pemeriksaan teknis kendaraan (ramp check) dan pemeriksaan kesehatan bagi awak bus menjadi prioritas utama. Ia menekankan pentingnya tes urine untuk mendeteksi penggunaan alkohol maupun narkoba bagi para pengemudi bus.

"Hal ini penting agar keselamatan penumpang termasuk pengemudi betul-betul bisa terjaga. Harapan kita tentunya para pemudik bisa sampai di rumah masing-masing, bertemu keluarga, dan berbagi kebahagiaan dalam keadaan sehat," tegas Kapolri.

Selain aspek keselamatan teknis, Kapolri menginstruksikan seluruh personel Polri yang bertugas untuk memberikan pelayanan terbaik dan bersikap responsif terhadap setiap kendala yang dihadapi masyarakat di lapangan.

"Saya minta kepada seluruh anggota yang bertugas, berikan pelayanan terbaik. Hal-hal terkait keluhan masyarakat tolong direspon dengan cepat," kata Kapolri.

Di akhir peninjauannya, Jenderal Listyo Sigit menggarisbawahi pentingnya sinergitas lintas sektoral agar pelaksanaan arus mudik tahun 2026 ini dapat berjalan optimal, lancar, dan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam kunjungannya, Kapolri menyempurnakan berbincang dengan sejumlah calon penumpang di ruang tunggu. Dia juga menyempatkan masuk ke dalam bus jurusan Jember dan memberikan sejumlah bingkisan pada penumpang.

Di akhir kunjungannya, Kapolri membagikan bingkisan secara simbolis kepada para petugas gabungan di Terminal Purabaya. (H-2)