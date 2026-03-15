500 Peserta Mudik Ceria, Nikmati Perjalanan Bersama PDBN dan BRI

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PAGUYUBAN Demak Bintoro Nusantara (PDBN) bersama PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia) Demak, serta AMPD (Angkatan Muda Paguyuban Demak) Jabodetabek menggelar Mudik Ceria bagi masyarakat Demak yang berada di Jabodetabek didukung Bank BRI "Satu Bank Untuk Semua".

Mudik Gratis menjelang hari Raya Idul fitri 1447 H atau 2026 M, dilepas H. Sohibin, selaku Dewan Penasehat PDBN, mewakili Ketua Umum PDBN, diiringi Do'a oleh H. Kamdi ,Wakil Ketua Umum PDBN di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (15/3/2026).

Mewakili Ketua Umum PDBN, H. Fathan Subchi, yang juga Anggota VI BPK RI, serta pembina PGSI Jawa Tengah, Sohibin mengutarakan melalui Mudik Ceria yang diselenggarakan secara gratis atas inisiatif Ketua Umum PDBN dengan dukungan Bank BRI ini, dapat membantu memudahkan masyarakat Demak di Jabodetabek.

“Kami sediakan sebanyak sepuluh bus, dengan perincian 8 bus dukungan Bank BRI, dan 2 bus dari Ketum PDBN, sejumlah 500 orang pemudik diberangkatkan dari Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Insya Allah membantu mayarakat Demak di perantauan,” kata Fathan Subchi, melalui H. Sohibin, saat pelepasan 10 rombongan Bus Mudik Ceria tersebut.

Sementara itu, Ketua Panitia Mudik Ceria 2026, M. Ridhwan mengutarakan tradisi mudik gratis PDBN sudah rutin agenda yang dilakukan setiap tahun, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Demak di Jabodetabek yang akan pulang ke kampung halamannya.

“Mudik Ceria Gratis 2026 bagi PDBN merupakan tradisi sebagai wujud nyata kepedulian kemanusiaan dan tahun ini mudik bersama Bank BRI, Insya Allah akan meringankan beban masyarakat yang ingin pulang kampung, ditengah mahalnya harga tiket transportasi umum, terlebih saat ini kampung halaman para pemudik sebagian sedang dilanda banjir,” tutur Ridhwan yang juga Wakil Sekjen PDBN.

Apresiasi PGSI

Program Mudik Ceria PDBN ini juga mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Dianyaranya dari aktifis pendidikan yang juga Ketua Umum DPD PGSI Kabupaten Demak, Noor Salim.

“Mudik Ceria yang diinisiasi Mas Fathan Subchi, menggandeng Bank BRI ini benar-benar membantu warga Demak di perantauan, terlebih mudik bisa lebih awal sehingga pemudik cukup waktu bersilaturahmi hingga berlebaran bersama keluarga,” tutur Salim saat persiapan menyambut kedatangan rombongan mudik, di gedung Merah Putih PGSI Demak.

Atas nama keluarga besar DPD PGSI Demak, lanjutnya, pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap giat kemanusiaan Mudik Ceria PDBN- PGSI-AMPD bersama Bank BRI. "Semoga tahun depan dukungan dari Bank BRI makin bertambah, agar warga Demak yang sedang berjuang mencari rezeki di perantauan dan kesulitan atas biaya mudik, bisa mudik berkumpul bersama keluarga tercinta di hari Idul Fitri, " tukas Salim.

Senada, disampaikan Nyai Siti Zulaikha, AH, ia berterima kasih atas fasilitasi mudik ceria tersebut.

"Terimakasih kami kepada bapak H. Fathan, PDBN, PGSI dan AMPD, juga kepada Bank BRI yang selalu melayani dengan setulus hati. Mewakili sedulur sedulur mudik dapat fasilitas gratis bus yang sangat nyaman, ditambah konsumsi menjadikan mudik serasa wisata keluarga," tutur Nyai Zulaikha yang juga ketua JMQ Jabodetabek.

"Kami bersyukur Mudik Ceria PDBN atas kepedulian kemanusiaannya," kata pemudik lainnya, Prabowo Hariyanto. (H-2)