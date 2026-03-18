Bus Pemudik Mogok di Tol Karawang Sudah Dievakuasi

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SEBUAH bus berhasil dievakuasi setelah mengalami mogok di jalur Tol Karawang tepatnya sebelum Traffic Light (TL) Karawang Timur (Kartim) jalur B, Jawa Barat, Rabu (18/3). Memasuki puncak arus mudik Lebaran 2026, Polres Karawang terus meningkatkan kewaspadaan dan pelayanan dalam rangka Operasi Ketupat Lodaya 2026.
Kasi Humas Ipda Cep Wildan, menjelaskan bahwa bus mogok di Tol Karawang itu diduga membawa rombongan pemudik. Kemudian, bus tersebut tiba-tiba mengalami gangguan mesin dan berhenti di tengah jalur sehingga berpotensi menimbulkan kepadatan serta kemacetan panjang (ngekor) di ruas jalan tol.
Personel Sat Lantas yang tergabung dalam tim urai langsung menuju lokasi bus mogok di Tol Karawang.
Mereka melakukan evakuasi dengan segera memindahkan bus mogok di Tol Karawang tersebut ke tempat yang lebih aman agar tidak menghalangi arus lalu lintas pemudik lainnya.
"Arus lalu lintas yang sempat tersendat dapat kembali lancar dalam waktu singkat. Evakuasi dilakukan dengan mengerahkan kendaraan derek dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian." kata Ipda Cep Wildan.
Cep Wildan menambahkan bahwa Operasi Ketupat Lodaya 2026 masih terus berlangsung. Polres Karawang bersiaga penuh di titik-titik pos pengamanan dan pos pelayanan, baik di jalur tol maupun arteri.
Hal ini dilakukan demi memberikan kelancaran, kenyamanan, dan rasa aman kepada seluruh pemudik yang melintasi wilayah Kabupaten Karawang. (H-4)
