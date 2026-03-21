Tips Mudik Aman dan Sehat untuk Anak dari Ketua Umum IDAI

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KETUA Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso, membagikan sejumlah panduan bagi orang tua yang akan membawa anak mudik. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesehatan anak terjaga sekaligus mencegah penularan penyakit selama perjalanan.
Piprim menekankan pentingnya menjaga jarak di tengah keramaian. Orangtua diimbau untuk tidak membawa anak ke tempat yang terlalu padat guna meminimalisir risiko infeksi.
“Ajarkan anak untuk menjaga jarak dari individu terutama individu dewasa maupun anak-anak yang mengalami gejala batuk pilek karena batuk pilek ini sangat cepat menular terutama di keramaian,” kata Piprim dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Selain menjaga jarak, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi kunci utama melalui langkah berikut:
Salah satu hal krusial yang harus diperhatikan sebelum berangkat adalah memastikan imunisasi anak sudah lengkap, terutama vaksin Measles-Rubella (MR) atau Measles, Mumps, Rubella (MMR). Hal ini berkaitan dengan tingginya kasus campak di tanah air.
"Karena situasi KLB (kejadian luar biasa) campak di Indonesia yang masih juara dua di dunia ini perlu mendapat perhatian khusus dari kita semua," ujar Piprim.
Orangtua disarankan untuk memilih lokasi wisata yang aman, edukatif, dan nyaman bagi anak, seperti museum atau pusat sains.
Sebaliknya, hindari tempat dengan paparan cuaca ekstrem, kerumunan berlebih, serta wilayah rawan bencana seperti banjir dan longsor.
Agar anak tetap nyaman dan tidak bosan selama perjalanan, Piprim menyarankan penyediaan hiburan seperti daftar putar musik, buku, atau audio dongeng.
Selain itu, orangtua wajib membawa perlengkapan penunjang seperti pakaian ganti, jaket, jas hujan, serta bekal makanan sehat.
Untuk kebutuhan medis darurat, IDAI merekomendasikan kotak P3K yang berisi:
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved