Aktivitas Mudik di Pelabuhan Sampit Satu Hari 3 Kapal Berangkat

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
AKTIVITAS penumpang yang mudik melalui jalur laut di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) memuncak pada Minggu (15/3/2026).
Dalam satu hari, tiga kapal penumpang diberangkatkan dengan total penumpang hampir mencapai tiga ribu orang menuju sejumlah pelabuhan di Pulau Jawa.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit Hotman Siagian mengatakan, kapal-kapal tersebut melayani rute menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
“Tiga kapal yang berangkat hari ini melayani rute Surabaya dan Semarang. Ini menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Sampit selama periode angkutan Lebaran,” ujarnya.
Salah satu kapal yang berangkat adalah KM Leuser milik PT Pelni yang menuju Surabaya dengan jumlah penumpang mencapai 1.392 orang. Selain itu, dua kapal milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) juga turut mengangkut pemudik, yakni KM Kirana III tujuan Surabaya dan KM Dharma Rucitra VI tujuan Semarang.
Berdasarkan data KSOP Sampit, jumlah penumpang kapal pada masa mudik Lebaran tahun ini diperkirakan meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Untuk dua kapal dari operator lainnya masing-masing mengangkut sekitar 768 penumpang dan satu kapal lagi sekitar 523 penumpang,” jelasnya.
Meski jumlah penumpang cukup besar, kondisi di terminal penumpang Pelabuhan Sampit tetap terpantau tertib dan tidak terjadi penumpukan berarti. Hal tersebut menurutnya berkat koordinasi yang dilakukan bersama berbagai pihak.
“Kami sudah berkoordinasi dengan operator kapal dan pihak terkait agar arus penumpang tetap lancar,” katanya.
Selain itu, operator kapal juga menyiapkan tiket cadangan untuk mengantisipasi adanya penumpang yang belum mendapatkan tiket.
“Sekitar 10 tiket cadangan kami siapkan. Tadi malam ada sembilan orang yang akhirnya bisa diakomodasi oleh operator kapal,” ungkapnya.
Hotman menambahkan, sebagian penumpang tersebut merupakan pekerja yang berdomisili di Sampit dan akan melanjutkan perjalanan menuju Nusa Tenggara Barat melalui Surabaya. (H-2)
Tradisi mudik gratis PDBN sudah rutin agenda yang dilakukan setiap tahun, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Demak di Jabodetabek.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun pada Minggu, (15/3), arus lalu lintas di ruas Tol Cikopo–Palimanan arah menuju Cirebon terpantau ramai lancar.
Petugas mengecek tiket kapal pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan.
Sejumlah kendaraan melaju keluar dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah.
Sejumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon melintas di Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) KM 166, Majalengka, Jawa Barat.
Sebanyak 1.030 orang telah meninggalkan Pulau Bangka menuju Palembang, Sumatera Selatan melalui Pelabuhan Tanjungkalian.
Memasuki H-7 Lebaran, arus mudik melalui Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang terpantau padat.
Pada H-7 Lebaran tercatat jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate sebanyak 1.570 pemudik tujuan Bitung, Banggai, Bau-Bau, Makassar, Balikpapan, dan Surabaya
Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Polresta Bandung mendirikan posko terpadu dengan layanan bagi pemudik seperti servis motor gratis, posko kesehatan, dan area ramah anak.
