1.030 Pemudik Sudah Tinggalkan Pulau Bangka melalui Pelabuhan Tanjungkalian

ARUS mudik Lebaran melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat. Provinsi Bangka Belitung (Babel) sudah mulai mengalami lonjakan.
Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha mengatakan, sejak Operasi Ketupat Menumbing 2026 dimulai pada Jumat (13/3), terjadi peningkatan mobilisasi pemudik melalui pelabuhan tersebut.
Ia mencatat sebanyak 1.030 orang telah meninggalkan Pulau Bangka menuju Palembang, Sumatera Selatan melalui Pelabuhan Tanjungkalian.
Sampai hari pertama operasi kurang lebih 1.030 orang dari wilayah kita menuju Palembang, kemudian roda dua 164 unit, roda empat 321 unit, dan delapan kendaraan roda enam," kata Kapolres.
Pradana menyampaikan kondisi saat ini masih dalam keadaan tertib dan kondusif. Meski demikian, terdapat kepadatan di Pelabuhan Tanjungkalian yang disebabkan faktor pasang surut arus laut.
Menurutnya, kepadatan di Pelabuhan Tanjungkalian juga dipengaruhi pergerakan penumpang dari arah Tanjung Api-Api (TAA), Sumsel.
Terkait adanya kepadatan di Tanjungkalian dikarenakan pasang surut arus laut menjadi salah satu kendala dalam menaikkan dan menurunkan penumpang," kata mantan Kapolres Bangka Tengah ini.
Ia menambahkan, puncak arus mudik gelombang pertama diperkirakan terjadi pada 14–15 Maret 2026.
"Sedangkan gelombang kedua pada 18–19 Maret. Sementara untuk arus balik diprediksi gelombang pertama berlangsung pada 24–25 Maret serta 28–29 Maret," tutupnya.(H-2)
