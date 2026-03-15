40 Ribu Kendaraan Telah Lewati Cipali

SEBANYAK 40 ribu kendaraan telah melintasi Cikopo menuju Cirebon. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun pada Minggu,, (15/3), arus lalu lintas di ruas Tol Cikopo–Palimanan arah menuju Cirebon terpantau ramai lancar.

Sejak pukul 00.00 hingga 17.00 WIB, tercatat sekitar 40 ribu kendaraan melintasi Cikopo menuju Cirebon. Angka tersebut meningkat sekitar 11,3% dibandingkan volume lalu lintas pada periode yang sama kemarin.

Sementara itu, di arah sebaliknya tercatat sekitar 18 ribu kendaraan melintasi Cikopo menuju Jakarta.

Secara keseluruhan, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali meningkat sekitar 7,1% dibandingkan periode waktu yang sama pada hari sebelumnya.

"Sedangkan kondisi rest area di sepanjang ruas Tol Cipali terpantau ramai pengunjung namun kapasitas parkir masih tersedia," tutur Ardam Rafif Trisilo, Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra tol Cipali.

Ardam juga mengimbau kepada pemudik untuk bisa membatasi waktu istirahat maksimal 30 menit, sehingga fasilitas rest area dapat digunakan secara bergantian oleh pengguna jalan lainnya.

Selain itu, pengguna jalan juga dapat memanfaatkan fasilitas di luar jalan tol dengan keluar melalui gerbang tol terdekat untuk beristirahat dan masuk kembali tanpa dikenai biaya tambahan, mengingat sistem transaksi pada jaringan Tol Trans-Jawa menggunakan sistem tertutup, sehingga tarif tol tetap dihitung berdasarkan jarak tempuh perjalanan.

Astra Tol Cipali juga mengimbau para pengguna jalan untuk mempersiapkan kendaraan dan kondisi pengemudi sebelum melakukan perjalanan, seperti memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, kecukupan bahan bakar atau daya baterai kendaraan listrik, saldo uang elektronik mencukupi, serta kondisi fisik pengemudi dalam keadaan fit. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan selama periode arus mudik. (H-2)