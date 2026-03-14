Puluhan Pemotor Ikuti Mudik Gratis yang Digagas Polda Jateng

Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

Supardji Rasban
14/3/2026 08:12
Ilustrasi(Dok Istimewa)

PULUHAN pemotor yang datang dari Jabodetabek via jalur Pantura, berhenti di Brebes, yang selanjutnya  mengikuti mudik gratis Velet and Ride yang di gagas Polda jawa Tengah (Jateng). 

Mereka diberangkatkan dari titik pertama di Halaman Dealer Nasmoco, di Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes,  dan melanjutkan perjalanan menuju Semarang, pada Jumat (13/03/2026) sore. 

Secara resmi, para pemudik gratis ini dilepas oleh Wakapolda Jateng, Brigjen Latif Usman.  Mereka diangkut menggunakan bus, sedangkan kendaraan sepeda motor mereka diangkut menggunakan truk. 

Baca juga : Mudik Lebaran, Pertamina Tambah Stok BBM di Jalur Selatan Jawa Tengah

Latif Usman, menyampaikan sekurangnya ada 90 pemudik sudah melakukan registrasi mendaftarkan diri mengikuti valet and ride. 

"Untuk pemberangkatan perdana 22 pemudik, namun secara keseluruhan 90 peserta yang akan megikuti valet and ride pada hari pertama, "ujar Latif Usman, usai melepas pemudik. 

Latif Usman menuturkan valet and ride mudik kali ini merupakan kesiapan Polda Jateng dalam menyambut pemudik dari perantauan. Kendaraan mereka (sepeda motor) diangkut menggunakan truk.

Baca juga : Truk Barang Dilarang Beroperasi di Tasikmalaya Kecuali Sembako dan BBM

"Ini kesiapan dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk melancarkan arus mudik sekaligus memberi kenyamaan bagi masyarakat,” terang Latif Usman. 

Latif Usman menyebut, jika Brebes merupakan titik lelah bagi para pemudik dari arah Jabodetabek sehingga rawan terjadi kecelakaan. 

"Brebes ini merupakan wilayah Jawa tengah titik lelah , berkendara sepeda motor ini cukup rawan untuk melanjutkan perjalanan. Jarak tempuh dari Brebes ke Semarang inikan sekitar 2 jam, jadi cukup membahayakan pengendara atau pemudik," jelasnya.

Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardiansyah, menyampaikan jika valet and ride diselenggarakan mulai 13 hingga 19 Maret 2026. Untuk pemberangkatan dibagi mejadi 3 kloter, jam 10.00 WIB, jam 14.00 WIB dan jam 16.00 WIB. 

"Sedangkan bagi para pemudik yang sedang menunggu maupun registrasi kita siapkan juga fasilitas didalam Pos Terpadudu Valet Ride ini, diantaranya cek kesehatan gratis, area bermain anak, kursi pijat dan masih banyak fasilitas lainnya," jelas Lilik. (H-2)



