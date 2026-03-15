Saldo E-Tol Kurang Picu Kendaraan Keluar GT Pejagan Mengular

Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan travel, mengular ketika hendak memasuki GT Pejagan.(MI/SUPARDJI RASBAN)

MEMASUKI H-6 Lebaraan 2026, antrean panjang kendaraan pemudik keluar Tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, kembali terjadi Minggu (15/3/2026) pagi. Lagi-lagi kurang saldo E-Tol menjadi pemicunya.

Antrean kendaraan yang kembali terjadi di Gerbang Tol (GT) Pejagan, Brebes ini, membuat volume kendaraan padat.

Yakni mobil pribadi, travel dan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari arah Jakarta dan Jawa Barat merayap saat akan keluar Tol Pejagan.

Antrean panjang ini berulang kali terjadi, karena banyaknya pemudik yang abai dengan saldo E-Tol. Tidak hanya mobil travel, mobil pribadi pun ikut antre di lajur kiri untuk mengisi saldo.

Banyak pengemudi bahkan keluar mobil meski antrean masih jauh. Sejumlah petugas Tol Kanci Pejagan pun dibuat sibuk melayani isi ulang saldo E-Tol

“Ya lupa ngisi E-Tol karena mau berangkatnya sudah gugupan daari rumah,” ujar Sudarno, 47, pemudik dari Jakarta tujuan Cilacap.

Hal hampir senada juga disampaikan Dika, 37, pengemudi travel dari Jakarta tujuan Purwokerto. “Tadi waktu mau berangkat dari rumah dan mau mengisi E-Tol antrenya lama. Jadi saya pikir nanti ngantre di jalan,” tutur Dika.

Diketahui, GT Pejagan menjadi favorit pemudik pulang kampung ke berbagai kota tujuan di selatan Jawa Tengah, seperti purwokerto, cilacap hingga Kebumen. Agar perjalanan lancar dan nyaman, hindari isi ulang saldo E-Tol pada pukul 23.00-02.00 saat sistem tengah dalam perawatan. (H-2)