Halal Bihalal Diinisiasi Presiden Pertama RI, Soekarno

TRADISI halal bihalal diinisiasi oleh Presiden pertama RI, Soekarno. Saat itu muncul gagasan kegiatan silaturahmi yang kemudian berkembang menjadi halal bihalal dan terus dilestarikan hingga kini.

Hal itu disampaikan tokoh masyarakat Kabupaten Brebes yang juga CEO Dedy Jaya Group, Muhadi Setiabudi, dalam tausiahnya saat halal bihalal gabungan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan jurnalis yang digelar di Grand Surya Resident, Desa Pulosari, Brebes, Kamis (2/4).



“Saat Indonesia mengalami konflik politik, Presiden Soekarno meminta saran dari KH Abdul Wahab Chasbullah. Sang kiai menyarankan pertemuan silaturahmi Idul Fitri yang disebut halal bihalal agar para pemimpin duduk bersama,” ujar Muhadi.

Muhadi menyebut peristiwa itu terjadi pada 1948, ketika Presiden ke-1 RI Soekarno mengundang seluruh tokoh politik untuk datang ke Istana Negara dalam rangka silaturahmi membicarakan kondisi negara yang sedang kacau.

“Sampai sekarang tradisi halal bihalal ini populer di Indonesia. Uniknya di negara lain bahkan negara-negara Arab tidak mengenal istilal halal bihalal,” jelas Muhadi.

Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, dalam sambutan yang disampaikan Wakil Bupati Brebes, Wurja, menyatakan esempatan ini menjadi momen sangat baik untuk memperkuat sinergi antara Ativis, LSM dan pers.

"Aktivis LSM dan pers merupakan mitra kami. Kami berharap hubungan yang telah terjalin dengan baik ini mari kita perkuat untuk brebes lebih baik lagi," ujar Paramitha.

Menurut Paramitha pemerintahanya terbuka terhadap saran dan kritik. “Karena kami meyakini saran dan kritik sebagai navigasi dalam menjalankan kebijakan,” jelas Paramitha yang sempat hadir sebentar, bersama suami, Ahmad Seful Ansori (Asep) serta Sekda Brebes, Tahroni.

Ketua panitia penyelenggara, Abdul Aris Hada Asa'ad, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial tahunan. "Ini adalah ruang untuk melebur sekat. Melalui silaturahmi ini, kita ingin membangun komunikasi yang lebih sehat antara kontrol sosial (LSM dan Pers) dengan penyelenggara negara demi kemajuan bangsa," ujar Abdul Arsis Hada. (E-2)