Hangatnya Kebersamaan Halalbihalal Keluarga Besar Labschool UNJ

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Suasana penuh kekeluargaan menyelimuti Auditorium Labschool Jakarta pada Senin (30/3), manakala keluarga besar OneLabs dari Labschool Jakarta, Kebayoran, Cibubur, Ciracas, Bintaro, dan Cirendeu Tangsel, serta tamu undangan para pimpinan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berkumpul untuk saling memaafkan dan mempererat ikatan silaturahmi.

Acara halalbihalal tersebut berlangsung khidmat, dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan disusul dengan rangkaian pesan dari Kepala Badan Pengelola Sekolah (BPS) Labschool UNJ, Prof. Dr. Totok Bintoro.

"Sinergi antar-unit Labschool yang semakin bertambah perlu dipertahankan melalui kegiatan OneLabs seperti pada halalbihalal hari ini. Silaturahmi yang terjalin akan menjadi fondasi Labschool dalam mencapai visi dan misinya dari segi Iman, Ilmu, dan Amal yang selalu berdampingan," kata Totok Bintoro.

Ia menambahkan bahwa kesempatan halalbihalal setelah menjalankan ibadah di bulan Ramadan juga menjadi ajang untuk saling memaafkan dan kembali ke fitrah. "Dengan hati yang bersih, akan membangun sinergi kerja yang baik antar-civitas Labschool," tukas Totok.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan arahan strategis dari Wakil Rektor IV UNJ, Dr. Andy Hadiyanto, serta pesan bijak tentang dedikasi tulus seorang pendidik dari tokoh pendidikan yang juga Penasihat Labschool, Prof. Dr. Arief Rachman.

Tak hanya itu, kemeriahan suasana semakin terpancar melalui penampilan seni yang meriah dari siswa Labschool UNJ, yang kemudian dilengkapi dengan siraman rohani berupa tausiyah dari Ustadz Munawir Umar, S.Ag.

Rangkaian acara ditutup dengan momen ramah tamah di mana jabat tangan, keceriaan, serta raut kebahagiaan menjadi simbol tulusnya niat untuk kembali menyucikan hati. Pihak Labschool berharap momentum halalbihalal dengan untaian nasihat, indahnya lantunan ayat suci, serta hangatnya kebersamaan ini menjadi energi baru untuk terus bersinergi memajukan pendidikan.