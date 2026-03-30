Ini Imbauan Mendikdasmen untuk Satuan Pendidikan Terkait Efisiensi Energi

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan imbauan kepada satuan pendidikan untuk memberlakukan efisiensi energi dalam menyikapi kondisi krisis.
“Saya kira hampir sama dengan tadi yang kita sampaikan. Bagaimana penggunaan listrik, penggunaan air dan juga membangun budaya yang lebih sehat. Jadi misalnya kita imbau kalau yang rumahnya dekat dari sekolah, kalau memang kira-kira aman dan nyaman, saya kira tidak ada salahnya jalan kaki atau kembali kepada kebiasaan bersepeda. Selama masa covid itu kan anak-anak terbiasa bersepeda. Kenapa kebiasaan ini tidak kita lanjutkan lagi. Itu kan sehat dan juga bisa hemat energi dan bersih lingkungan,” ungkapnya di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (30/3).
Lebih lanjut, dia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penggunaan kendaraan umum agar dapat dimanfaatkan oleh para siswa.
“Kemudian kita usahakan memaksimalkan penggunaan transportasi umum. Sekarang ini kan ada kecenderungan untuk sebagian anak-anak kita ini lebih nyaman pakai sepeda motor daripada angkutan umum. Menurut saya kalau ada angkutan umum yang aman dan nyaman, bahkan menurut saya ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sarana transportasi umum, sehingga anak-anak kita ini bisa berangkat ke sekolah dengan menggunakan transportasi umum itu kan lebih hemat energi, juga bisa mengurangi polusi,” tegas Abdul Mu’ti.
Dia juga menekankan mengenai pembelajaran tatap muka yang akan berjalan secara normal dan tidak ada pemberlakuan pembelajaran secara daring.
“Oh enggak ada (pengurangan pembelajaran tatap muka), tetap berjalan sebagaimana biasa,” pungkasnya. (Des/P-3)
Dia mengatakan penghematan itu akan efektif diberlakukan pada Senin (30/3), ketika semua pejabat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sudah lengkap.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menghargai langkah pemerintah yang menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi tidak akan mengganggu proses sekolah tatap muka.
