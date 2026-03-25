Komisi X DPR Nilai Efisiensi Energi tak Mengganggu Sekolah Tatap Muka

Ilustrasi.(Antara Foto)

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menghargai langkah pemerintah yang menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi tidak akan mengganggu proses belajar sekolah tatap muka.

Pendekatan ini dinilai penting dan mencerminkan adanya pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa covid-19.

"Kami berpandangan bahwa pembelajaran tatap muka memang selayaknya menjadi prioritas utama," kata Hadrian saat dihubungi, Rabu (25/3).

Dengan penerapan sistem zonasi, sebagian besar siswa memiliki jarak tempuh yang relatif dekat ke sekolah, sehingga dampaknya terhadap konsumsi energi, khususnya dari sektor transportasi, tidak terlalu signifikan.

"Karena itu, mempertahankan proses belajar mengajar secara langsung merupakan langkah yang tepat dan seimbang," ujar Hadrian.

Ia juga mendukung kebijakan pemerintah yang bersifat fleksibel, di mana pembelajaran jarak jauh hanya diterapkan secara terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik mata pelajaran.

Untuk kegiatan praktikum maupun pembelajaran yang memerlukan interaksi langsung, tentu tetap perlu dilaksanakan secara tatap muka agar kualitas pembelajaran tetap terjaga.

"Pada akhirnya, kami memandang bahwa kebijakan efisiensi energi tetap penting dalam menghadapi dinamika global," jelasnya.

Namun demikian, keputusan untuk tetap mempertahankan pembelajaran tatap muka merupakan langkah yang bijaksana, karena menjamin terpenuhinya hak belajar siswa sekaligus menjaga kualitas pendidikan nasional. (H-4)