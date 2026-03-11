Next Hotel Yogyakarta Hadirkan Paket Halal Bihalal dengan Nuansa Hangat Hari Raya

Next Hotel Yogyakarta Hadirkan Paket Halal Bihalal.(Dok. Next Hotel Yogyakarta)

SUASANA kebersamaan setelah Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi momen yang dinanti untuk mempererat silaturahmi, baik bersama keluarga, rekan kerja, maupun komunitas. Menyambut tradisi tersebut, Next Hotel Yogyakarta menghadirkan paket Halal Bihalal All You Can Eat Buffet yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkumpul yang nyaman dengan sajian khas Nusantara.

Program ini berlangsung mulai 21 Maret hingga 21 April 2026, hotel yang berada di kawasan Jalan Laksda Adisucipto ini menawarkan konsep halal bihalal yang praktis sekaligus hangat.

Paket ini tersedia untuk minimal pemesanan 20 orang, sehingga cocok untuk acara halal bihalal keluarga besar, gathering kantor, hingga reuni komunitas.

Sajian Nusantara yang Menggugah Selera

Dalam paket Syawal Delight, para tamu akan disuguhkan berbagai menu khas Lebaran yang akrab di lidah masyarakat Indonesia.

Beberapa hidangan utama yang menjadi sorotan antara lain ayam opor kuning atau opor putih, mie goreng Jawa, serta sambal goreng kentang yang menjadi pelengkap klasik dalam hidangan hari raya.

Selain itu tersedia pula sayur buncis tahu cabe hijau, nasi putih, serta ketupat yang disajikan bersama aneka pelengkap seperti sambal terasi, sambal ijo, acar, dan kerupuk. Untuk penutup, tamu dapat menikmati buah segar dan assorted pudding, ditemani minuman seperti orange juice, es teh, dan air mineral.

Bagi tamu yang menginginkan pilihan menu yang lebih lengkap, tersedia paket Syawal Feast yang menghadirkan tambahan hidangan premium seperti rendang daging atau kalio daging. Menu ini dipadukan dengan ayam opor, sambal goreng kentang ati atau pete, serta pilihan sayuran seperti sayur buncis tahu cabai hijau atau sayur labu tahu.

Pilihan dessert pada paket ini juga lebih variatif dengan assorted cake selain buah segar dan puding, sementara minuman yang tersedia antara lain guava juice, es teh, dan air mineral.

Pilihan Venue Fleksibel untuk Berbagai Acara

Tak hanya menghadirkan sajian istimewa, paket halal bihalal di Next Hotel Yogyakarta juga menawarkan berbagai pilihan venue yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan acara.

Untuk pertemuan yang lebih privat dan eksklusif, bisa dengan memilih Canting Meeting Room atau Ruang AHA VIP yang cocok untuk acara dengan jumlah peserta terbatas.

Sementara itu, suasana makan yang lebih santai dapat dinikmati di Kembang Arum Restaurant, restoran utama hotel yang menghadirkan ambience hangat untuk berkumpul bersama keluarga maupun rekan kerja.

Bagi perusahaan atau komunitas dengan jumlah peserta yang lebih besar, tersedia pula Sidomukti Ballroom yang mampu menampung lebih banyak tamu, sehingga cocok untuk acara halal bihalal skala besar.

Harga Terjangkau dengan Berbagai Fasilitas

Paket Syawal Delight ditawarkan dengan harga Rp99.000 nett per orang, sedangkan paket Syawal Feast tersedia dengan harga Rp130.000 nett per orang.

Selain menikmati buffet khas Lebaran, para tamu juga akan mendapatkan berbagai fasilitas tambahan seperti penggunaan meeting room selama dua jam, area photobooth, serta kids corner playground yang membuat acara semakin meriah dan ramah untuk keluarga.

Dengan kombinasi hidangan khas Nusantara, pilihan venue yang fleksibel, serta fasilitas pendukung acara; paket Halal Bihalal dari Next Hotel Yogyakarta dapat menjadi pilihan pas buat yang ingin merayakan momen kebersamaan selama momen Lebaran bersama keluarga.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, tamu dapat menghubungi tim marketing hotel melalui nomor 0821 3548 2727. (Z-10)