Arus Balik Lebaran, Pusat Oleh-Oleh Telur Asin Brebes Diserbu Pemudik

ARUS balik Lebaran memicu lonjakan aktivitas di pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes di Jalur Pantura, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Para pemudik yang hendak kembali ke wilayah Jabodetabek memadati deretan toko telur asin untuk membeli buah tangan khas daerah tersebut.

Peningkatan jumlah pembeli berdampak langsung pada penjualan. Omzet pedagang dilaporkan meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan hari biasa, dengan rata-rata penjualan mencapai 15 ribu butir telur asin setiap hari.

Memasuki tiga hari pascalebaran, arus kendaraan pemudik yang melintas di Jalur Pantura Brebes mulai padat. Keramaian terlihat di sejumlah pusat oleh-oleh telur asin di sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro, Brebes, yang menjadi titik persinggahan favorit pemudik.

Puluhan pembeli tampak mengantre di toko-toko yang berjejer di kawasan tersebut. Mereka membeli berbagai varian telur asin, mulai dari telur asin bakar, pindang, hingga rebus.

Salah seorang pemudik asal Jakarta, Yuyun (47), mengaku hampir setiap tahun menyempatkan diri membeli telur asin khas Brebes saat pulang kampung ke Tegal.

"Ya, untuk dimakan sendiri bersama keluarga. Juga akan dibagikan ke saudara dan tetangga sebagai oleh-oleh Lebaran," ujar Yuyun, Selasa (24/3/2026).

Penjualan Naik Tiga Kali Lipat

Pemilik toko telur asin, Dhani Bagus Purnama, mengatakan peningkatan penjualan sudah terasa sejak hari pertama Lebaran dan terus berlanjut hingga masa arus balik.

"Bahkan, sejak sehari Lebaran, penjualan selalu meningkat. Setiap hari paling tidak 15 ribu butir telur asin habis laku diborong pemudik," ujar Dhani.

Ia menjelaskan harga telur asin bervariasi, mulai dari Rp8.500 per butir untuk telur asin rebus dan Rp9.500 per butir untuk telur asin bakar.

Selain telur asin, pemudik juga memburu berbagai oleh-oleh khas Brebes lainnya seperti kerupuk telur asin, saus telur asin, bawang merah, bawang goreng, kerupuk rambak, hingga bandeng presto. (JI/I-1)