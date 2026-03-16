Serangan ke Andrie Yunus Alarm bagi Demokrasi

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.

Supardji Rasban
16/3/2026 20:55
H-5 masih Terjadi Antrean Kendaraan Pemudik di Gerbang Tol Pejagan
Antrean kendaraan pemudik di depan GT Pejagan.(MI/SUPARDJI RASBAN)

MEMASUKI H-5 Lebaran, kendaraan pemudik masih terjadi di gerbang tol (GT) Pejagan, di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Senin (16/3/202 pagi. Meningkatnya volume arus mudik dan masih banyak pemudik kehabisa saldo E Tol menjadi penyebab antrean yang mengular.

Antrean kendaraan pemudik masih didominasi mobil pribadi, travel, dan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari arah Jakarta dan Jawa Barat yang hendak menuju Purwokerto, Cilacap hingga Kebumen. 

Seorang pemudik, Bramono, 37 mengaku sudah mengantre lebih dari 30 menit di GT Pejagan.
"Saya sudah berusaha mengisi saldo E-T di sejumlah rest area / namun tidak bisa karena offline," ujar Bramono, pemudik dari Jakarta tujuan Brebes.

Berdasarkan data pengelola Tol Pejagan-Pemalang sejak pukul 00.00 Senin dinihari hingga pukul 08.00 sebanyak 11.000 kendaraan telah keluar GT Pejagan untuk menuju Purwokerto dan kota-kota di selatan Jawa Tengah. (H-2)



Editor : Indrastuti
