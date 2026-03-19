Puncak Arus Mudik 2026, Kendaraan Keluar Jakarta Melonjak 401%

Ilustrasi(Dok: Jasa Marga)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 135.772 kendaraan keluar Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju arah timur via Jalan Tol Trans Jawa pada Rabu (18/03). Jumlah ini naik 401,73% terhadap volume normal yang sebesar 27.061 kendaraan, atau naik 7,31% terhadap lalu lintas puncak mudik Lebaran 2025 dengan 126.518 kendaraan.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan yang terdampak kepadatan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Rabu (18/03) yang sejak awal diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026.

Pihaknya juga mencatat peningkatan di titik pertemuan lalu lintas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang MBZ di KM 50 yang akan menuju Jalan Tol TransJawa arah Cikampek dan Jalan Tol Cipularang arah Bandung.

"Jumlah lalu lintas di KM 50 ini mencapai 176.598 kendaraan, naik 8,46% dari puncak mudik Lebaran tahun 2025," kata Rivan dalam keterangan resmi, Kamis (19/3).

Tidak hanya itu, secara keseluruhan Jasa Marga juga mencatat pada H-3 libur Hari Raya Idulfitri 1447H/Lebaran 2026 (Rabu, 18 Maret 2026) volume lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabotabek melalui empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), GT Kalihurip Utama (arah Bandung), GT Cikupa (arah Merak), dan GT Ciawi (arah Puncak) mencapai 270.315 kendaraan.

"Angka ini menjadi puncak arus mudik tahun ini dengan lalin tertinggi yang mencapai 270.315 kendaraan atau lebih tinggi 4,6% dari puncak arus mudik tahun lalu sebanyak 258.383 kendaraan," ungkapnya.

Selain itu, juga terjadi peningkatan kendaraan yang masuk di rest area Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Berdasarkan evaluasi, kapasitas seluruh rest area memadai, kecuali di Rest Area KM 57A. Pada periode puncak tahun lalu, tercatat 14 ribu kendaraan masuk ke Rest Area KM 57A.

Di tahun ini tercatat 19 ribu kendaraan, meningkat sebesar 39% dari tahun 2025. Untuk itu, secara intens Jasa Marga bersama Korlantas Polri dan Polda Jabar melakukan penataan parkir dan pengaturan flow kendaraan.

Untuk mencairkan kepadatan lalu lintas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek, berdasarkan diskresi Kepolisian, telah diberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow yang dimulai dari KM 47 hingga KM 70 arah Cikampek yang semula dua lajur menjadi tiga lajur.

"Kami juga lakukan percepatan penanganan gangguan kendaraan di lajur contraflow dengan pemantauan oleh petugas motoris untuk menertibkan kendaraan yang berhenti di bahu jalan dan lajur contraflow," terang Rivan.

Jasa Marga melalui PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memastikan kesiapan armada layanan jalan tol, termasuk kendaraan derek, patroli jalan raya, hingga layanan rescue yang disiagakan di titik-titik strategis sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk memberikan bantuan cepat kepada pengguna jalan yang mengalami kendala di perjalanan.

Saat ini PT JTT juga mengoperasikan total 22 gardu dan 4 lajur mobile reader untuk transaksi kendaraan di GT Cikampek Utama yang menuju Jalan Tol Trans Jawa. Selain itu, PT JTT dengan diskresi Kepolisian juga melakukan buka tutup rest area di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Jasa Marga meminta para pengguna jalan untuk tidak memaksa masuk di rest area-rest area di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang penuh dan ditutup oleh pihak Kepolisian. "Kami mendapati masih banyak pengguna jalan yang parkir di bahu jalan, jalur 1 dan jalur 2 untuk bisa memaksa masuk rest area."

Pengguna jalan diminta tidak beristirahat di bahu jalan karena hingga hari ini masih banyak ditemukan pengguna jalan yang tidur dalam kendaraannya sehingga mengganggu lalu lintas.

"Kami juga imbau pengguna jalan dapat menggunakan rest area di sekitar jalan tol. Untuk di Jalan Tol Jakarta-Cikampek terdapat SPBU Pertamina Cikopo Baru, lokasinya yaitu keluar GT Cikampek sekitar 2 kilometer. Terdapat fasilitas seperti toilet, mushala, warung makan, mini market dan ATM,” tutup Rivan. (Ins/I-1)