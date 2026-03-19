Puncak Arus Mudik 2026, 17 Ribu Penumpang Padati Stasiun Bandung

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung memprediksi puncak arus mudik 2026, terjadi pada hari ini, Rabu (18/3). Lonjakan signifikan volume penumpang mulai terlihat di sejumlah stasiun keberangkatan di wilayah Daop 2.
Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menyebut prediksinya ini berdasarkan pada tren peningkatan penjualan tiket angkutan Lebaran 2026 yang mencapai titik tertinggi pada hari ini. "Kami memprediksi hari ini, Rabu 18 Maret 2026, menjadi puncak arus mudik di wilayah Daop 2 Bandung. KAI telah mempersiapkan seluruh layanan secara maksimal untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan," kata Kuswardojo di Bandung, Rabu (18/3).
Berdasarkan data yang dihimpun pada Rabu pagi, tercatat sebanyak 17.521 pelanggan melakukan keberangkatan dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung. Di saat yang bersamaan, jumlah penumpang yang tiba di wilayah ini juga tergolong tinggi, yakni mencapai 17.181 orang.
Secara akumulatif, lanjutnya, antusiasme masyarakat pada Lebaran 2026 tergolong luar biasa. Total tiket terjual hingga 18 Maret ini mencapai 289.196 (selama 22 hari pelaksanaan).
Sedangkan total kapasitas yang tersedia yakni 345.840 tempat duduk. "Persentase okupansi 83,6%, dengan destinasi favorit masih ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta," katanya.
Pihaknya memastikan seluruh aspek operasiona mulai dari sarana hingga sumber daya manusia, telah disiagakan penuh. Tak hanya itu, dalam menghadapi lonjakan penumpang di hari puncak ini KAI Daop 2 telah melakukan berbagai langkah mitigasi.
Selain penambahan petugas di lapangan untuk membantu pelayanan, pemeriksaan prasarana dan sarana dilakukan secara berkala demi menjamin aspek keselamatan. Pihaknya pun mengimbau agar para pemudik mengatur waktu keberangkatan dengan baik. "Kami mengimbau pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun dan memperhatikan jadwal keberangkatan guna menghindari keterlambatan," katanya. (H-3)
Sejumlah penumpang mengantre untuk memasuki gerbong kereta api di Stasiun Surabaya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur.
