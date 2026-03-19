Volume Kendaraan Tol Japek Meningkat, Polres Karawang: Sesuai Prediksi Puncak Arus Mudik 2026

ARUS lalu lintas di ruas Tol Jakarta–Cikampek (Japek) mulai menunjukkan tren peningkatan volume kendaraan menjelang puncak arus mudik 2026. Berdasarkan data terbaru dari Posko Ops Ketupat Lodaya Polres Karawang pada Kamis (19/3/2026), pergerakan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa mulai padat sejak pagi hari.

Data statistik menunjukkan peningkatan terjadi secara bertahap dalam tiga jam pertama pemantauan. Pada pukul 06.00–07.00 WIB, tercatat sebanyak 5.465 kendaraan melintas. Angka ini naik pada pukul 07.00–08.00 WIB menjadi 5.775 kendaraan, dan sedikit terkoreksi pada pukul 08.00–09.00 WIB di angka 5.253 kendaraan.

Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah, menegaskan bahwa fluktuasi jumlah kendaraan ini masih dalam batas wajar di momen puncak arus mudik 2026. Menurutnya, lonjakan tersebut sudah masuk dalam skema prediksi tim pengamanan jalur mudik tahun ini.

Baca juga : Trafik Mudik Lebaran 2026 Tol Trans Sumatra Naik 24 Persen, Sigli-Banda Aceh Tertinggi

“Peningkatan volume kendaraan ini sudah sesuai dengan prediksi kami. Saat ini arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, namun kami tetap melakukan pemantauan dan pengaturan secara maksimal di lapangan,” ujar AKBP Fiki N. Ardiansyah di Karawang, Kamis (19/3/2026).

Meskipun kondisi lalu lintas masih terkendali, pihak kepolisian tetap menyiagakan personel di titik-titik rawan kepadatan, termasuk di akses masuk rest area dan titik pertemuan arus (bottleneck).

Imbauan Keselamatan bagi Pemudik

Menyikapi mulai meningkatnya arus kendaraan, AKBP Fiki memberikan imbauan khusus kepada para pemudik agar perjalanan tetap aman dan nyaman hingga sampai di kampung halaman.

“Kami mengimbau agar para pengendara tetap tertib berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan, serta mempersiapkan seluruh perlengkapan berkendara dengan baik agar perjalanan aman dan selamat sampai tujuan,” tambahnya.

Polres Karawang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan di sepanjang jalur mudik wilayah hukum Karawang guna menjamin kelancaran serta keamanan seluruh pengguna jalan selama masa mudik Lebaran 2026 dan Operasi Ketupat Lodaya 2026.