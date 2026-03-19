Trafik Mudik Lebaran 2026 di Jalan Tol Trans Sumatra Melonjak Capai 109,65%

PERKEMBANGAN trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terus meningkat seiring berlangsungnya arus Mudik Lebaran 2026. Trafik kendaraan terpantau mengalami peningkatan pada sejumlah ruas utama, khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.

"Kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh seiring berlangsungnya arus mudik Lebaran 2026 di berbagai wilayah," kata Plh. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani, Kamis (19/3).

Dijelaskannya, secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 188.975 kendaraan, atau meningkat 109,65% dibandingkan trafik normal. Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menjelang Hari Raya Idulfitri.

"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ujarnya.

Adapun rekap trafik harian ruas tol beroperasi yaitu:

Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 24.352 kendaraan atau meningkat 88,00% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 26.887 kendaraan atau meningkat 106,93% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino – Sp. Ness) tercatat sebanyak 10.443 kendaraan atau meningkat 32,90% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) tercatat sebanyak 2.275 kendaraan atau meningkat 54,45% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) tercatat sebanyak 24.663 kendaraan atau meningkat 76,09% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar tercatat sebanyak 14.986 kendaraan atau meningkat 235,33% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Indrapura – Kisaran tercatat sebanyak 18.270 kendaraan atau meningkat 114,08%dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kuala Tanjung – Sinaksak) yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) tercatat sebanyak 38.652 kendaraan atau meningkat 154,59% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Binjai – Langsa (Binjai – Pangkalan Brandan) tercatat sebanyak 14.416 kendaraan atau meningkat 85,63% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum – Baitussalam) tercatat sebanyak 9.797 kendaraan atau meningkat 239,11% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Padang – Sicincin tercatat sebanyak 4.234 kendaraan atau meningkat 110,23%dibandingkan trafik normal.

Sementara itu, untuk ruas tol yang dioperasikan secara fungsional selama periode Mudik Lebaran 2026 pada 18 Maret 2026, tercatat sebagai berikut:

Tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1 (Seulimeum – Padang Tiji), yang telah dibuka secara fungsional sejak 7 Desember 2025, mencatat trafik sebanyak 5.687 kendaraan.

Tol Palembang – Betung (Kramasan – Pangkalan Balai), yang telah dibuka secara fungsional sejak 13 Maret 2026, mencatat trafik sebanyak 5.988 kendaraan.

"Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang mulai melakukan perjalanan mudik lebih awal. Pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk," jelasnya.

Ia mengungkapkan, Hutama Karya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di Jalan Tol Trans Sumatra melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud #MelayaniSepenuhHati.

"Masyarakat juga dapat memantau informasi terkini seputar kondisi trafik dan layanan jalan tol melalui akun resmi @hutamakaryatollroad serta aplikasi HK Toll Apps yang menyediakan informasi operasional dan pembaruan kondisi lalu lintas secara real-time," pungkasnya.(H-2)