Trafik Mudik Lebaran 2026 di Jalan Tol Trans Sumatra Melonjak Capai 109,65%

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERKEMBANGAN trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terus meningkat seiring berlangsungnya arus Mudik Lebaran 2026. Trafik kendaraan terpantau mengalami peningkatan pada sejumlah ruas utama, khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.
"Kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh seiring berlangsungnya arus mudik Lebaran 2026 di berbagai wilayah," kata Plh. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani, Kamis (19/3).
Dijelaskannya, secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 188.975 kendaraan, atau meningkat 109,65% dibandingkan trafik normal. Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menjelang Hari Raya Idulfitri.
"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ujarnya.
Adapun rekap trafik harian ruas tol beroperasi yaitu:
Sementara itu, untuk ruas tol yang dioperasikan secara fungsional selama periode Mudik Lebaran 2026 pada 18 Maret 2026, tercatat sebagai berikut:
"Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang mulai melakukan perjalanan mudik lebih awal. Pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk," jelasnya.
Ia mengungkapkan, Hutama Karya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di Jalan Tol Trans Sumatra melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud #MelayaniSepenuhHati.
"Masyarakat juga dapat memantau informasi terkini seputar kondisi trafik dan layanan jalan tol melalui akun resmi @hutamakaryatollroad serta aplikasi HK Toll Apps yang menyediakan informasi operasional dan pembaruan kondisi lalu lintas secara real-time," pungkasnya.(H-2)
PUNCAK arus mudik lebaran 2026 di Jalan Raya Nagreg, Jawa Barat, diperkirakan akan terjadi hari ini (19/3).
Di jalur Kadungora sistem one way diberlakukan dua kali, masing-masing pukul 08.45 hingga 09.00 WIB dan 09.40 hingga 10.00 WIB, dengan titik pending di Jalan Baru Kadungora
MENJELANG Hari Raya Idulfitri, arus mudik lebaran 2026 di ruas Tol Balikpapan-Samarinda atau Tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, masih terpantau landai.
PT ASDP Indonesia Ferry melipatgandakan kapal feri di penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk menuju Ketapang, Banyuwangi, menyusul antrian panjang pemudik yang hendak ke Banyuwangi.
Kepolisian Daerah Aceh mengerahkan sebanyak 3.282 personel gabungan TNI-Polri bersama instansi terkait untuk mengamankan arus mudik Lebaran.
Arus mudik di Jalur Gentong Tasikmalaya sempat macet 4 km pada H-3 Lebaran 2026. Polisi berlakukan sistem one way di Pamoyanan untuk urai 52 ribu kendaraan.
ARUS lalu lintas di ruas Tol Jakarta–Cikampek (Japek) mulai menunjukkan tren peningkatan volume kendaraan menjelang puncak arus mudik 2026.
JASA Marga mencatat peningkatan volume lalu lintas (lalin) di lima Ruas Tol Regional Nusantara sejak H-10 hingga H-4 Lebaran 2026.
Update trafik Mudik Lebaran 2026 di Tol Trans Sumatra (JTTS) tembus 134.402 kendaraan. Cek rincian volume kendaraan di ruas Terpeka, Permai, hingga Palindra di sini.
Jasa Marga prediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 jatuh pada 18 Maret dengan 3,5 juta kendaraan. Simak titik macet dan kebijakan WFA dari pemerintah.
