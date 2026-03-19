Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 di Nagreg Diprediksi Malam Ini

Suasana pengendara yang melintasi jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2024)

PUNCAK arus mudik lebaran 2026 di Jalan Raya Nagreg, Jawa Barat, diperkirakan akan terjadi hari ini (19/3). Humas Dishub Kabupaten Bandung Eric Alam Prabowo mengatakan saat H-2 Lebaran tahun lalu menunjukkan lonjakan tertinggi. Menurutnya pola itu akan terjadi tahun ini.

"Kendaraan meningkat atau stabil sampai jam 12 malam, puncak arus mudik kemungkinan besar terjadi di H-2 Lebaran," ucap dia di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Menurutnya di beberapa titik di Nagreg terjadi kemacetan namun dapat diurai oleh petugas.

Berdasarkan data Dishub Kabupaten Bandung, volume kendaraan yang melintas hingga pukul 12.00 WIB mencapai 89.474 kendaraan atau sekitar 65 persen dari total kendaraan 24 jam pada hari sebelumnya yakni 137.032 kendaraan.

Adapun total kendaraan yang melintasi jalur Nagreg ke arah timur mencapai 272.255 unit sejak H-7 lebaran.

"Jika grafik kendaraan tetap meningkat atau stabil hingga malam nanti, puncak arus mudik kemungkinan besar malam ini," ucap dia.

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan mudik gratis terutama bagi pemudik yang berniat pulang kampung menggunakan kendaraan roda dua.

Mudik menggunakan motor, ujar dia, lebih berisiko apalagi jika jarak perjalanan yang ditempuh jauh. (Ant/H-4)