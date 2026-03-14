Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

3,5 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabodetabek selama Libur Lebaran

Media Indonesia
14/3/2026 13:49
3,5 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabodetabek selama Libur Lebaran
Foto udara kendaraan melintas di Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).(Antara)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memproyeksikan sekitar 3,53 juta kendaraan akan melintasi pintu keluar Jabotabek melalui empat gerbang tol utama. Mereka adalah Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Ciawi, dan Cikupa pada periode H-10 hingga H+10 Lebaran 2026 atau selama 21 hari.

"Untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas tersebut, Jasa Marga telah menyiapkan sejumlah strategi operasional layanan Lebaran 2026 yang mencakup pengoperasian jalur fungsional, penguatan armada layanan operasional, optimalisasi teknologi pemantauan lalu lintas, peningkatan kesiapan infrastruktur jalan tol, hingga peningkatan layanan di rest area," ujar Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/3).

Rivan menjelaskan, proyeksi arus kendaraan selama Lebaran dibuat berdasarkan analisis data historis dan pemantauan yang dilakukan melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC).

Pusat kendali ini menggunakan teknologi pemantauan visual, serta memanfaatkan machine learning dan artificial intelligence (AI) untuk menganalisis pola pergerakan lalu lintas dari waktu ke waktu. Informasi tersebut menjadi dasar bagi Jasa Marga untuk melakukan rekayasa lalu lintas secara lebih responsif dan efektif.

Sebagai bagian dari upaya mengatur distribusi arus kendaraan, Jasa Marga menyiapkan empat jalur fungsional di sejumlah ruas tol, antara lain:

  • Jakarta-Cikampek II Selatan (Sadang-Setu) sepanjang 52 km
  • Yogyakarta-Bawen Seksi 6 Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 km
  • Jogja-Solo segmen Prambanan-Purwomartani sepanjang 12,225 km
  • Probolinggo-Banyuwangi Tahap I (Probolinggo-Situbondo Barat) sepanjang 49,68 km

Untuk mendukung operasional selama mudik Lebaran, berbagai armada layanan jalan tol disiapkan, termasuk:

  • 124 unit mobile customer service (MCS)
  • 55 unit ambulans
  • 37 kendaraan rescue
  • 199 unit derek
  • 101 kendaraan patroli jalan raya (PJR) dengan lima tim khusus untuk urai kepadatan lalu lintas

Selain itu, Jasa Marga menyiagakan:

  • 470 petugas on call di gerbang tol
  • 736 unit mobile reader
  • 18.000 rubber cone
  • 4 unit crane
  • 188 unit obstacle avoidance barrier (OAB)
  • 121 titik layanan top up tunai
  • 14 tim teknisi peralatan tol
  • 29 posko operasional di berbagai ruas tol Jasa Marga Group

Kelancaran operasional Lebaran juga didukung oleh sinergi dengan kepolisian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta badan usaha jalan tol lain.

Jasa Marga mengimbau masyarakat untuk memastikan kendaraan dan kondisi pengendara dalam keadaan optimal, serta mematuhi peraturan lalu lintas dan arahan petugas agar perjalanan mudik Lebaran 2026 berjalan aman dan nyaman. (Ant/E-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved