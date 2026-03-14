3,5 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabodetabek selama Libur Lebaran

Foto udara kendaraan melintas di Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).(Antara)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memproyeksikan sekitar 3,53 juta kendaraan akan melintasi pintu keluar Jabotabek melalui empat gerbang tol utama. Mereka adalah Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Ciawi, dan Cikupa pada periode H-10 hingga H+10 Lebaran 2026 atau selama 21 hari.

"Untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas tersebut, Jasa Marga telah menyiapkan sejumlah strategi operasional layanan Lebaran 2026 yang mencakup pengoperasian jalur fungsional, penguatan armada layanan operasional, optimalisasi teknologi pemantauan lalu lintas, peningkatan kesiapan infrastruktur jalan tol, hingga peningkatan layanan di rest area," ujar Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/3).

Rivan menjelaskan, proyeksi arus kendaraan selama Lebaran dibuat berdasarkan analisis data historis dan pemantauan yang dilakukan melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC).

Pusat kendali ini menggunakan teknologi pemantauan visual, serta memanfaatkan machine learning dan artificial intelligence (AI) untuk menganalisis pola pergerakan lalu lintas dari waktu ke waktu. Informasi tersebut menjadi dasar bagi Jasa Marga untuk melakukan rekayasa lalu lintas secara lebih responsif dan efektif.

Sebagai bagian dari upaya mengatur distribusi arus kendaraan, Jasa Marga menyiapkan empat jalur fungsional di sejumlah ruas tol, antara lain:

Jakarta-Cikampek II Selatan (Sadang-Setu) sepanjang 52 km

Yogyakarta-Bawen Seksi 6 Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 km

Jogja-Solo segmen Prambanan-Purwomartani sepanjang 12,225 km

Probolinggo-Banyuwangi Tahap I (Probolinggo-Situbondo Barat) sepanjang 49,68 km

Untuk mendukung operasional selama mudik Lebaran, berbagai armada layanan jalan tol disiapkan, termasuk:

124 unit mobile customer service (MCS)

55 unit ambulans

37 kendaraan rescue

199 unit derek

101 kendaraan patroli jalan raya (PJR) dengan lima tim khusus untuk urai kepadatan lalu lintas

Selain itu, Jasa Marga menyiagakan:

470 petugas on call di gerbang tol

736 unit mobile reader

18.000 rubber cone

4 unit crane

188 unit obstacle avoidance barrier (OAB)

121 titik layanan top up tunai

14 tim teknisi peralatan tol

29 posko operasional di berbagai ruas tol Jasa Marga Group

Kelancaran operasional Lebaran juga didukung oleh sinergi dengan kepolisian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta badan usaha jalan tol lain.

Jasa Marga mengimbau masyarakat untuk memastikan kendaraan dan kondisi pengendara dalam keadaan optimal, serta mematuhi peraturan lalu lintas dan arahan petugas agar perjalanan mudik Lebaran 2026 berjalan aman dan nyaman. (Ant/E-4)