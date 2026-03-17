Tol Balikpapan-Samarinda Masih Lancar, Lonjakan Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi 18-19 Maret

MENJELANG Hari Raya Idulfitri, arus mudik lebaran 2026 di ruas Tol Balikpapan-Samarinda atau Tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, masih terpantau landai. Hingga Selasa (17/3), belum terlihat lonjakan volume kendaraan baik dari arah Balikpapan menuju Samarinda maupun sebaliknya.
Pantauan Media Indonesia di lapangan menunjukkan lalu lintas di Jalan Tol Balikpapan–Samarinda masih berjalan lancar. Kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi dengan kecepatan relatif stabil tanpa antrean maupun kepadatan di titik tertentu.
Petugas Pos Pengamanan (Pospam) Operasi Ketupat Polres Kutai Kartanegara memastikan kondisi arus lalu lintas sejauh ini masih dalam kategori aman dan terkendali.
“Arus kendaraan masih normal, belum ada peningkatan yang signifikan. Baik dari Balikpapan ke Samarinda maupun sebaliknya masih lancar,” ujar salah satu petugas di Pospam Tol Samboja.
Dalam rangka pengamanan mudik, petugas gabungan telah disiagakan sejak 13 hingga 25 Maret 2026. Mereka melakukan pemantauan intensif di sepanjang jalur tol, mulai dari kawasan Rest Area Samboja hingga Palaran, Kota Samarinda, serta ke arah sebaliknya menuju Balikpapan.
Selama periode pemantauan tersebut, situasi lalu lintas dilaporkan tetap kondusif. Hingga kini, tidak ada laporan kecelakaan lalu lintas di ruas tol tersebut.
“Sejauh ini masih aman, belum ada kejadian kecelakaan lalu lintas,” tambahnya.
Meski kondisi masih relatif sepi, kepolisian memprediksi lonjakan arus mudik akan mulai terjadi dalam beberapa hari ke depan.
“Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 hingga 19 Maret, sebelum Lebaran,” jelasnya.
Sementara itu, untuk arus balik, peningkatan volume kendaraan diperkirakan terjadi pada 23 hingga 24 Maret 2026.
Petugas mengimbau para pengguna jalan tol untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan, mematuhi batas kecepatan, serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Pengendara juga disarankan memanfaatkan rest area untuk beristirahat guna menghindari kelelahan saat berkendara. (H-4)
