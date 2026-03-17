Car Free Night Malam Takbiran masih Menunggu Hasil Sidang Isbat, Ini Penjelasan Pramono Anung

Sejumlah warga memadati car free night (malam bebas kendaran bermotor) di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).(Antara)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu kepastian terkait pelaksanaan car free night yang direncanakan berlangsung pada malam takbiran. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, yang menyebut keputusan akhir bergantung pada hasil sidang isbat.

"Untuk Car Free Night, memang ada dilema sedikit, karena sidang isbatnya itu kan apakah dilakukan tanggal 19 atau 20, kami sedang menunggu itu. Mudah-mudahan seperti yang diperkirakan," kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Selasa (17/3)

Ia juga memastikan akan hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, apabila acara jadi digelar.

Baca juga : Jelang Lebaran, Harga Daging Sapi di Bangka Menyentuh Rp150 Ribu per Kilogram

Dalam rencana pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah agenda untuk memeriahkan malam takbiran. Mulai dari kehadiran jajaran pemerintah hingga berbagai kegiatan hiburan bagi masyarakat.

"Nanti akan ada beberapa kegiatan, akan hadir Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran balai kota, dan tentunya ada penceramah, kemudian ada hiburan dan sebagainya," papar Pramono.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merancang Car Free Night berlangsung di sepanjang Jalan Sudirman hingga Thamrin. Selama acara, kendaraan pribadi akan dilarang melintas di kawasan tersebut guna memberikan ruang bagi masyarakat.

Baca juga : Arus Mudik Lebaran 2026 : Penumpang Pelindo Regional 4 Tembus 308.473 penumpang

Untuk memudahkan mobilitas, warga yang ingin menghadiri kegiatan dianjurkan menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta.

Tak hanya itu, rangkaian acara juga akan dimeriahkan dengan Festival Bedug yang menampilkan 16 finalis terbaik. Selain itu, pawai obor juga akan digelar untuk menambah semarak suasana malam takbiran.

Dengan berbagai kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menikmati malam menjelang Idul Fitri dengan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. (Ant/E-4)