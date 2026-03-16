Trafik Mudik Lebaran 2026 Tol Trans Sumatra Naik 24 Persen, Sigli-Banda Aceh Tertinggi

Gerbang Tol Bengkulu di Tol Trans Sumatra.(Dok. Hutama Karya)

PERKEMBANGAN trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terus menunjukkan tren peningkatan signifikan seiring pergerakan Mudik Lebaran 2026. Hingga 15 Maret 2026, volume kendaraan terpantau tinggi di sejumlah ruas utama, terutama pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.

Kondisi ini mencerminkan mobilitas masyarakat yang mulai tumbuh menjelang periode menuju puncak arus mudik 2026, diperkuat dengan pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 16 Maret 2026.

Total Trafik JTTS Tembus 134 Ribu Kendaraan

Plh. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani mengungkapkan bahwa secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi mencapai 134.402 kendaraan. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 24,68% dibandingkan trafik normal.

"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ujar Hamdani dalam keterangan resminya, Senin (16/3).

Rincian Trafik per Ruas Tol Trans Sumatra

Berdasarkan data rekapitulasi harian periode 15 Maret 2026, berikut adalah rincian kendaraan yang melintas di berbagai ruas JTTS:

Ruas Tol Jumlah Kendaraan Kenaikan (%) Sigli – Banda Aceh (Seksi 2-6) 7.959 +93,18% Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) 21.156 +48,79% Palembang – Indralaya – Prabumulih 22.391 +41,85% Betung – Tempino – Jambi 11.120 +34,66% Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat 24.929 +15,52% Pekanbaru – Dumai (Permai) 16.287 +5,86%

Selain ruas operasional, Hutama Karya juga mencatat trafik di ruas fungsional. Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 mencatat 3.741 kendaraan, sedangkan Tol Palembang – Betung (Kramasan – Pangkalan Balai) mencatat 5.227 kendaraan.

Imbauan Keselamatan bagi Pemudik

Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang memanfaatkan periode WFA untuk mudik Lebaran 2026 lebih awal. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pengemudi antara lain:

Mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan maksimal.

Menjaga jarak aman antar kendaraan.

Memastikan kendaraan dalam kondisi prima (cek ban, rem, dan mesin).

Beristirahat di rest area jika merasa lelah atau mengantuk.

