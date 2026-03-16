Trafik Mudik Lebaran 2026 Tol Trans Sumatra Naik 24 Persen, Sigli-Banda Aceh Tertinggi

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
PERKEMBANGAN trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terus menunjukkan tren peningkatan signifikan seiring pergerakan Mudik Lebaran 2026. Hingga 15 Maret 2026, volume kendaraan terpantau tinggi di sejumlah ruas utama, terutama pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.
Kondisi ini mencerminkan mobilitas masyarakat yang mulai tumbuh menjelang periode menuju puncak arus mudik 2026, diperkuat dengan pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 16 Maret 2026.
Plh. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani mengungkapkan bahwa secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi mencapai 134.402 kendaraan. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 24,68% dibandingkan trafik normal.
"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ujar Hamdani dalam keterangan resminya, Senin (16/3).
Berdasarkan data rekapitulasi harian periode 15 Maret 2026, berikut adalah rincian kendaraan yang melintas di berbagai ruas JTTS:
|Ruas Tol
|Jumlah Kendaraan
|Kenaikan (%)
|Sigli – Banda Aceh (Seksi 2-6)
|7.959
|+93,18%
|Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka)
|21.156
|+48,79%
|Palembang – Indralaya – Prabumulih
|22.391
|+41,85%
|Betung – Tempino – Jambi
|11.120
|+34,66%
|Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat
|24.929
|+15,52%
|Pekanbaru – Dumai (Permai)
|16.287
|+5,86%
Selain ruas operasional, Hutama Karya juga mencatat trafik di ruas fungsional. Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 mencatat 3.741 kendaraan, sedangkan Tol Palembang – Betung (Kramasan – Pangkalan Balai) mencatat 5.227 kendaraan.
Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang memanfaatkan periode WFA untuk mudik Lebaran 2026 lebih awal. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pengemudi antara lain:
Pelindo melepas keberangkatan 7 ribu peserta Mudik Gratis Pelindo 2026 menjelang Lebaran 2026, dengan total 152 armada bus.
ARUS lalu lintas di tol fungsional Situbondo Barat kini difungsikan untuk arus mudik Lebaran 2026. Dalam beberapa hari ruas tersebut mengalami peningkatan kendaraan.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta memprediksi puncak arus mudik 2026 terjadi pada 17–18 Maret 2026. Pihaknya menyiapkan sejumlah terminal utama untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.
Jangan panik jika saldo e-toll habis saat tap in di gerbang tol mudik. Simak prosedur resmi, cara isi saldo via HP, dan tips agar tidak hambat lalin.
MUDIK Lebaran 2026 diprediksi akan menjadi salah satu pergerakan massa terbesar dengan estimasi 143,9 juta orang.
Salah satu kapal juga menerapkan pola Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan Ketapang guna mempercepat proses bongkar muat kendaraan sehingga antrean dapat berangsur terurai.
Antrean kendaraan yang kembali terjadi di Gerbang Tol (GT) Pejagan, Brebes ini, membuat volume kendaraan padat.
PUNCAK arus mudik Lebaran 2026 (1447 Hijriah) diprediksi akan terjadi dalam dua gelombang besar. Fenomena itu dipicu oleh fleksibilitas waktu kerja dan cuti bersama.
