Menjelang Puncak Arus Mudik 2026, Kendaraan di Tol Fungsional Situbondo Barat Meningkat 40,3 Persen

Gerbang tol fungsional Situbondo Barat.(Dok. Antara)

ARUS lalu lintas di tol fungsional Situbondo Barat kini difungsikan untuk arus mudik Lebaran 2026. Dalam beberapa hari ruas tersebut mengalami peningkatan kendaraan yang melalui jalur tersebut hingga 40,3 persen.

“Selama tiga hari terakhir, terjadi peningkatan lalu lintas terutama pada hari hingga 40,3 persen di pintu masuk, sedangkan pintu keluar mencapai 38 persen,” kata Kanit PJR Jatim V AKP Roni Faslah di Surabaya, Senin (16/3).

Dari catat petugas volume tercatat sekitar 14.600 kendaraan, baik mereka yang masuk jalan tersebut. Meskipun volume meningkat, pihak kepolisian memastikan situasi arus lalu lintas tetap lancar.

Namun, fenomena menarik muncul karena antusiasme masyarakat yang ingin berhenti menikmati pemandangan sekitar tol. “Kami melakukan berbagai upaya pencegahan, mulai dari pemasangan banner himbauan hingga koordinasi dengan pihak PUJT untuk menempatkan pengamanan tambahan. Hal ini agar pergerakan masyarakat dapat terpantau dengan baik,” kata AKP Roni.

Selama tiga hari pembukaan tol, tidak ada kejadian menonjol yang membahayakan. Hanya terdapat beberapa kasus radiator kendaraan yang panas, yang segera ditangani. Koordinasi antara pihak pengelola tol, kepolisian, dan pemerintah daerah berjalan lancar untuk memastikan arus tetap stabil.

Menjelang puncak arus mudik 2026 pada 18 Maret, pihak kepolisian telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Sosialisasi dilakukan sejak tanggal 6 Maret, termasuk imbauan kepada travel dan moda transportasi bus.

“Tentu kami berharap seluruh pemudik dapat melakukan perjalanan dengan aman, lancar, dan nyaman,” harap Roni.

Selain itu, keamanan di lokasi yang memiliki pemandangan menarik itu, turut diperketat. Penambahan personel mobile setiap satu jam dilakukan untuk mencegah kendaraan berhenti sembarangan.

Roni juga memberikan himbauan kepada para pemudik. “Tetap berhati-hati dan taati rambu-rambu lalu lintas. Manfaatkan pos-pos polisi untuk beristirahat atau mendapatkan informasi, sehingga perjalanan bisa nyaman sampai tujuan. Mudik aman, keluarga bahagia,” katanya. (H-3)