War Tiket Mudik Gratis 2026 Berakhir, Pelindo Lepas 152 Bus dari Empat Kota

Keberangkatan peserta Mudik Gratis Pelindo 2026.(Dok. MI)

JARUM jam belum menyentuh angka delapan pagi, jari Huda sudah lincah menari di atas layar ponselnya. Dia telah memasang alarm sejak pukul 07.56 WIB. Misinya satu, memenangkan "war" tiket digital Mudik Gratis Pelindo yang dibuka tepat pukul 08.00 WIB.

"Ternyata jam 08.20 tiket sudah habis," kenang Huda sebelum seremoni pelepasan Mudik Gratis Pelindo 2026, di Jalan Krakakatau Ujung, Medan, Senin (16/3).

Namun perjuangannya tak sia-sia. Pagi itu dia resmi menjadi satu dari ribuan pemudik yang bersiap pulang ke Pekanbaru dengan armada yang nyaman.

Huda tidak sendirian. Dia adalah bagian dari pemudik massal 7.000 penumpang yang diberangkatkan serentak oleh Pelindo Group. Dengan total 152 armada bus, perusahaan pelat merah ini menyebar kebahagiaan dari Jakarta, Surabaya, Makassar, hingga Medan.

Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) Edi Priyanto mengatakan, program bertajuk "Berbagi Harapan" ini didesain untuk menyentuh sisi emosional para perantau. Bagi Pelindo, Lebaran seperti sudah menjadi momen yang "sakral untuk berkumpul bersama keluarga yang tak boleh terhalang kendala biaya atau keamanan.

"Kami berikan sarana bus ini supaya saudara-saudara kita yang ingin mudik bisa nyaman, aman dan berbahagia bersama keluarga," ujar Edi sebelum melepas keberangkatan armada.

Pelindo juga berharap pergerakan ribuan orang ini menciptakan efek domino ekonomi (multiplier effect). Uang yang dibawa pemudik dari kota akan berputar di daerah-daerah tujuan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga pelosok Sumatra, membantu ekonomi lokal bangkit lebih kuat.

Menurut Silvi, pemudik asal Bener Meriah tujuan Padang, pengalaman perdananya ikut mudik gratis ini meninggalkan kesan mendalam. Dia tak menyangka fasilitas yang diberikan sangat mumpuni.

"Kesan pertamanya nyaman sekali. Busnya rapi, bersih, dan semuanya tertata," kata dia.

Manajemen Pelindo memastikan seluruh armada telah melewati pemeriksaan teknis (ramp check) yang ketat. Tidak hanya mesin, faktor manusia pun dijaga, para sopir dan kru bus wajib menjalani tes kesehatan untuk memastikan mereka dalam kondisi bugar selama perjalanan jauh.

Menurut Edy Priyanto, meski keberangkatan dilakukan di berbagai titik di Indonesia, wilayah Jawa masih menjadi primadona. Konsentrasi bus terbanyak dikerahkan dari Jakarta menuju tiga provinsi utama, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selain memeriahkan mudik Lebaran 2026 dan membantu masyarakat berlebaran di kampung halaman, program ini juga untuk mengalihkan pemudik dari kendaraan roda dua ke transportasi umum yang jauh lebih aman. Upaya itu juga sekaligus menekan risiko kecelakaan di jalan raya. (H-3)