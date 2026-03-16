Jangan Panik! Lakukan 5 Hal Ini jika Saldo E-Toll Kosong di Gerbang Tol Mudik

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kejadian saldo e-toll habis saat berada di depan gerbang tol sering kali menjadi mimpi buruk bagi pemudik. Selain memicu rasa malu, hal ini juga menghambat perjalanan orang lain. Namun, Anda tidak perlu panik. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang harus dilakukan sesuai prosedur resmi Jasa Marga.
Langkah utama adalah tetap tenang. Jangan pernah mencoba memundurkan kendaraan karena berisiko menabrak kendaraan di belakang dan sangat membahayakan keselamatan. Cukup nyalakan lampu hazard sebagai informasi kepada pengendara lain bahwa Anda sedang mengalami kendala.
Setiap Gerbang Tol Otomatis (GTO) dilengkapi dengan tombol bantuan. Tekan tombol tersebut dan tunggu petugas datang. Petugas biasanya akan membantu melakukan pengisian saldo di tempat menggunakan mesin mobile reader atau membantu mengarahkan proses pembayaran manual jika memungkinkan.
Jika smartphone Anda memiliki fitur NFC, Anda bisa melakukan top-up secara mandiri dalam hitungan detik. Berikut caranya:
Dalam kondisi darurat dan jika tidak ada petugas di sekitar, Anda bisa meminta bantuan pengendara di belakang Anda untuk melakukan tapping menggunakan kartu mereka. Pastikan Anda segera mengganti nominal tarif tol tersebut dengan uang tunai kepada pengendara yang membantu.
Selalu miliki setidaknya dua kartu e-toll dari bank yang berbeda (misalnya Mandiri e-money dan BCA Flazz). Letakkan kartu cadangan di tempat yang mudah dijangkau (seperti di sun visor) sehingga jika satu kartu bermasalah, Anda bisa langsung menggunakan kartu lainnya tanpa harus turun dari kendaraan.
Berapa denda jika kartu e-toll hilang?
Berdasarkan aturan jalan tol sistem tertutup, jika kartu hilang atau tidak bisa menunjukkan asal gerbang masuk, Anda wajib membayar denda sebesar dua kali tarif tol terjauh di ruas tersebut.
Apakah bisa isi saldo e-toll di Alfamart/Indomaret terdekat?
Bisa, namun Anda harus keluar dari gerbang tol terlebih dahulu atau mencari Rest Area yang menyediakan fasilitas minimarket. Oleh karena itu, top-up via HP adalah solusi paling efektif saat sudah berada di gardu tol.
