Jangan Panik! Lakukan 5 Hal Ini jika Saldo E-Toll Kosong di Gerbang Tol Mudik

Kendaraan pemudik melintas untuk masuk ke Gerbang Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Minggu (15/3/2026).(Antara)

Saldo E-Toll Habis Saat Tap In? Ini Solusi Darurat dan Cara Mengatasinya

Kejadian saldo e-toll habis saat berada di depan gerbang tol sering kali menjadi mimpi buruk bagi pemudik. Selain memicu rasa malu, hal ini juga menghambat perjalanan orang lain. Namun, Anda tidak perlu panik. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang harus dilakukan sesuai prosedur resmi Jasa Marga.

1. Tetap Tenang dan Jangan Memundurkan Kendaraan

Langkah utama adalah tetap tenang. Jangan pernah mencoba memundurkan kendaraan karena berisiko menabrak kendaraan di belakang dan sangat membahayakan keselamatan. Cukup nyalakan lampu hazard sebagai informasi kepada pengendara lain bahwa Anda sedang mengalami kendala.

2. Gunakan Tombol Bantuan di Gardu

Setiap Gerbang Tol Otomatis (GTO) dilengkapi dengan tombol bantuan. Tekan tombol tersebut dan tunggu petugas datang. Petugas biasanya akan membantu melakukan pengisian saldo di tempat menggunakan mesin mobile reader atau membantu mengarahkan proses pembayaran manual jika memungkinkan.

3. Cara Cepat Isi Saldo via Smartphone (NFC)

Jika smartphone Anda memiliki fitur NFC, Anda bisa melakukan top-up secara mandiri dalam hitungan detik. Berikut caranya:

Aktifkan fitur NFC di menu pengaturan smartphone.

di menu pengaturan smartphone. Buka aplikasi mobile banking atau e-wallet yang mendukung pengisian saldo kartu tol Anda.

Tempelkan kartu di bagian belakang smartphone.

Pilih jumlah saldo yang ingin diisi, selesaikan pembayaran, dan pastikan muncul notifikasi "Update Saldo Berhasil".

Tips Penting: Selalu sediakan saldo minimal Rp500.000 untuk perjalanan jarak jauh (Trans Jawa/Trans Sumatra) guna menghindari kendala di tengah jalan.

4. Meminta Bantuan Pengendara Lain

Dalam kondisi darurat dan jika tidak ada petugas di sekitar, Anda bisa meminta bantuan pengendara di belakang Anda untuk melakukan tapping menggunakan kartu mereka. Pastikan Anda segera mengganti nominal tarif tol tersebut dengan uang tunai kepada pengendara yang membantu.

5. Antisipasi dengan Kartu Cadangan

Selalu miliki setidaknya dua kartu e-toll dari bank yang berbeda (misalnya Mandiri e-money dan BCA Flazz). Letakkan kartu cadangan di tempat yang mudah dijangkau (seperti di sun visor) sehingga jika satu kartu bermasalah, Anda bisa langsung menggunakan kartu lainnya tanpa harus turun dari kendaraan.

FAQ Terkait Kendala E-Toll

Berapa denda jika kartu e-toll hilang?

Berdasarkan aturan jalan tol sistem tertutup, jika kartu hilang atau tidak bisa menunjukkan asal gerbang masuk, Anda wajib membayar denda sebesar dua kali tarif tol terjauh di ruas tersebut.

Apakah bisa isi saldo e-toll di Alfamart/Indomaret terdekat?

Bisa, namun Anda harus keluar dari gerbang tol terlebih dahulu atau mencari Rest Area yang menyediakan fasilitas minimarket. Oleh karena itu, top-up via HP adalah solusi paling efektif saat sudah berada di gardu tol.