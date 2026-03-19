Tol MBZ Sempat Lumpuh 1,5 Jam, Polri Berlakukan Buka-Tutup Situasional

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengambil langkah diskresi dengan menutup sementara akses tol layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) pada Kamis (19/3) siang. Kebijakan situasional ini dilakukan menyusul lonjakan volume kendaraan yang sangat ekstrem pada puncak arus mudik Lebaran 2026.
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengonfirmasi bahwa penutupan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Hal ini dilakukan karena kepadatan di atas tol layang sudah mencapai titik maksimal, meskipun skema one way nasional telah diaktifkan sejak pagi hari.
Menurut Irjen Pol. Agus, dinamika mudik tahun ini menunjukkan pola yang berbeda.
"Tahun ini agak sedikit berbeda karena kami tadi harus menutup MBZ untuk sementara. Karena sudah kami lakukan one way nasional, tetapi puncak arusnya masih tinggi," ungkapnya di Posko Command Center KM 29 Tol Cikampek.
Selama akses tol layang ditutup, petugas mengarahkan seluruh pemudik untuk melintasi jalur bawah Tol Jakarta-Cikampek. Langkah ini krusial mengingat karakteristik Tol MBZ yang tidak memiliki rest area, sehingga kepadatan di atas jalur tersebut berisiko tinggi bagi keselamatan pengendara jika terjadi kemacetan total.
Setelah melakukan pengaturan beban arus melalui skema contraflow di jalur bawah, Polri akhirnya membuka kembali akses MBZ.
"MBZ tadi kita tutup hampir 1,5 jam. Karena langkah-langkah daripada contraflow sudah selesai, kita buka lagi dan alhamdulillah sekarang lancar," jelas Agus.
Pihak PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) mencatat sebanyak 63.275 kendaraan meninggalkan Jakarta via MBZ hanya dalam kurun waktu singkat pada awal periode mudik.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, memastikan kondisi fisik prima, dan mengecek kecukupan bahan bakar sebelum naik ke jalur layang MBZ guna mengantisipasi rekayasa buka-tutup susulan. (Z-10)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 135.772 kendaraan keluar Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju arah timur via Jalan Tol Trans Jawa pada Rabu (18/03).
MENJELANG Lebaran 2026, arus mudik dari Kota Batam mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Ribuan warga terlihat memadati pelabuhan dan bandara untuk mudik Lebaran 2026.
KAI Daop 2 Bandung memprediksi puncak arus mudik 2026, terjadi pada hari ini, Rabu (18/3). Lonjakan signifikan volume penumpang mulai terlihat di sejumlah stasiun.
Arus mudik di Jalur Gentong Tasikmalaya sempat macet 4 km pada H-3 Lebaran 2026. Polisi berlakukan sistem one way di Pamoyanan untuk urai 52 ribu kendaraan.
ARUS lalu lintas di ruas Tol Jakarta–Cikampek (Japek) mulai menunjukkan tren peningkatan volume kendaraan menjelang puncak arus mudik 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved