Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

Supardji Rasban
29/3/2026 05:40
Atasi Banjir di Jalur Mudik Brebes, Kementerian PU Siapkan Rp270 Miliar
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Haanggodo, saat diwawancarai jurnalis dekat embung di Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.(MI/Supardji Rasban)

MENTERI Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau lokasi pascabanjir yang merendam jalur mudik arteri di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (28/3/2026) sore. Kunjungan ini bertujuan untuk memetakan solusi permanen guna mengatasi banjir tahunan yang kerap melumpuhkan mobilitas warga dan pemudik.

Dalam tinjauannya, Dody menyambangi embung di Desa Padakaton guna melihat langsung titik pemicu luapan air. Jebolnya tanggul dan pendangkalan sungai di wilayah tersebut sering kali merendam ribuan rumah warga serta memutus akses jalan nasional di arteri Ketanggungan.

Sebagai langkah konkret, Kementerian PU berkomitmen melakukan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh, mulai dari peninggian tanggul hingga normalisasi sungai.

“Mulai 2026 ini, kita akan melakukan peninggian di sejumlah titik tanggul Sungai Babakan, dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp270 miliar. Kementerian PU juga akan melakukan normalisasi dari muara Sungai Babakan,” ujar Dody.

Langkah mitigasi ini menjadi prioritas mengingat jalur arteri Ketanggungan merupakan urat nadi transportasi, terutama saat masa mudik Lebaran. 

Beberapa hari lalu, banjir besar di kawasan ini menyebabkan ribuan kendaraan terjebak macet total dan banyak di antaranya mengalami mogok akibat genangan air yang tinggi.

Pemerintah berharap dengan alokasi anggaran dan normalisasi Sungai Babakan ini, risiko banjir yang dipicu intensitas hujan deras dapat diminimalisasi secara signifikan di masa mendatang. (Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
