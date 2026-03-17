Antisipasi Banjir dan Longsor, Satgas PUPR Depok Siaga Penuh Selama Libur Lebaran 2026

DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok, Jawa Barat, memastikan personel Satuan Tugas (Satgas) SDA dan tim penanggulangan bencana tetap bersiaga penuh selama periode Idul Fitri 1447 H / 2026 Masehi. Langkah ini diambil guna memitigasi potensi bencana banjir dan tanah longsor di tengah tingginya curah hujan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Depok, Rizwan Nurrahim, menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama meski dalam masa cuti bersama.
"Kita tidak meliburkan satgas dan tim penanggulangan bencana pada libur Lebaran 1447 Hijriah 2026. Curah hujan masih tinggi hingga berpotensi banjir dan longsor," kata Rizwan di Depok, Senin (16/3).
Komitmen Pelayanan Prima
Menurut Rizwan, kebijakan ini selaras dengan prinsip service excellence atau pelayanan prima. Baginya, memastikan keamanan dan kenyamanan warga di tengah ancaman cuaca ekstrem merupakan inti dari reformasi birokrasi. "Kepuasan masyarakat adalah tolok ukur utama keberhasilan kinerja aparatur pemerintah," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat adalah bentuk kepuasan pemerintah, di mana pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik. Dinas PUPR menempatkan aspek transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam bertugas.
"Kepuasan masyarakat bukan sekadar target, melainkan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel," jelas Rizwan.
Pemetaan Titik Rawan
Guna mengamankan arus mudik dan balik, Dinas PUPR telah menyiagakan ratusan personel yang disebar ke berbagai titik strategis. Fokus utama tim adalah penanganan cepat jika terjadi sumbatan air maupun pergerakan tanah.
"Kita siagakan 154 anggota satgas dan tim penanggulangan bencana di titik rawan longsor dan banjir selama arus mudik dan balik," ujar Rizwan.
Pihaknya telah memetakan area rawan di 63 kelurahan dan 11 kecamatan se-Kota Depok. Rizwan menyebut hampir seluruh kelurahan di Depok masuk dalam pemantauan intensif, terutama wilayah dengan kontur tanah labil dan drainase yang padat.
"Petugas kami siagakan di lapangan untuk memastikan arus mudik tetap aman, lancar dan bahagia meskipun terjadi potensi cuaca ekstrem," terangnya.
Wilayah yang mendapatkan perhatian khusus meliputi Kecamatan Cimanggis, Sukmajaya, Cipayung, Sawangan, Bojongsari, hingga area pusat kota seperti Jalan Margonda. Sebagai langkah preventif, Dinas PUPR terus melakukan mitigasi berkelanjutan.
"Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, dan termasuk area padat seperti Jalan Margonda. Dinas PUPR Kota Depok melakukan mitigasi melalui normalisasi saluran," tandasnya. (KG/P-2)
