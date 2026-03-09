16 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta Barat masih Tergenang Banjir Pagi Ini

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan kondisi terkini genangan akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Minggu (8/3). Berdasarkan data terbaru per Senin, 9 Maret 2026 pukul 06.00 WIB, tercatat sebanyak 16 Rukun Tetangga (RT) dan 2 ruas jalan di wilayah Jakarta Barat masih tergenang air.
Ketinggian air bervariasi, dengan titik terdalam mencapai 90 sentimeter di wilayah Kelurahan Rawa Buaya. Kondisi ini memaksa ratusan warga dari berbagai kelurahan untuk mengungsi ke tempat ibadah dan fasilitas pendidikan terdekat.
Seluruh titik genangan saat ini terkonsentrasi di wilayah Jakarta Barat. Berikut adalah rincian kelurahan yang masih terdampak:
Selain pemukiman, dua ruas jalan utama juga dilaporkan masih tergenang dengan ketinggian 15 hingga 70 cm, yaitu Jalan Kapuk Muara Raya dan kawasan Lampu Merah Luar Kembangan Raya akibat luapan Kali Angke.
Seiring dengan upaya penyedotan, beberapa ruas jalan dilaporkan sudah dapat dilalui kendaraan kembali, antara lain:
|Lokasi Jalan
|Kelurahan
|Jl. Daan Mogot (KM 13 & Halte Taman Kota)
|Rawa Buaya & Kedaung Kali Angke
|Jl. Puri Kembangan
|Kedoya Selatan
|Jl. Perumahan Green Garden
|Kedoya Utara
|Jl. Srengseng Raya
|Srengseng
BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel gabungan dari Dinas SDA, Dinas Bina Marga, hingga Dinas Gulkarmat untuk mempercepat proses penyurutan air di lokasi terdampak. Masyarakat diminta tetap waspada dan segera menghubungi nomor darurat 112 jika membutuhkan bantuan evakuasi atau logistik. (E-4)
Pengamat tata kota Yayat Supriyanta menilai banjir Jakarta tidak hanya dipicu curah hujan tinggi, tetapi juga menunjukkan melemahnya sistem pengendalian banjir.
BANJIR yang berulang hampir setiap tahun itu kembali memicu sorotan berbagai pihak, salah satunya terkait minimnya ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah ibu kota pada Minggu (8/3) dipicu curah hujan ekstrem.
Temukan jawaban ilmiah mengapa Kemang dan Mampang Prapatan menjadi langganan banjir. Analisis topografi, sejarah, hingga progres normalisasi 2026.
Telusuri akar masalah banjir Jakarta dari sisi geologi hingga urbanisasi. Simak analisis proyek JakTirta dan strategi mitigasi banjir di ibu kota.
Pengamat tata kota Yayat Supriyanta menilai banjir Jakarta tidak hanya dipicu curah hujan tinggi, tetapi juga menunjukkan melemahnya sistem pengendalian banjir.
HUJAN dengan intensitas tinggi dilaporkan menjadi penyebab banjir Jakarta hari ini, Jumat (20/4). Hujan memicu kenaikan muka air di beberapa pos pantau
Banjir Jakarta sejak Jumat (20/2) juga berdampak pada pengalihan rute Transjakarta.
Update banjir Jakarta pagi ini, Sabtu 31 Januari 2026. BPBD DKI catat 29 RT terendam, Cawang dan Kampung Melayu terparah akibat luapan Ciliwung.
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Sabtu 31 Januari 2026. BMKG rilis peringatan dini hujan petir merata. Cek update banjir di 29 RT dan tinggi muka air Ciliwung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved