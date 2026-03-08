Panduan Lengkap Banjir Jakarta: Sejarah, Penyebab, dan Solusi Permanen 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Banjir di Jakarta bukan sekadar fenomena cuaca musiman, melainkan sebuah tantangan eksistensial bagi salah satu kota megapolitan terbesar di dunia. Hingga tahun 2026, upaya penanggulangan terus berevolusi dari sekadar respons darurat menjadi strategi jangka menengah yang lebih terstruktur melalui proyek-proyek strategis.
Jakarta dibangun di atas delta 13 sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Sejak era kolonial Belanda, masalah air sudah menjadi isu utama. Beberapa catatan banjir besar dalam sejarah Jakarta meliputi tahun 1621, 1918, 1996, 2007, dan 2020 yang mencatatkan rekor curah hujan tertinggi.
Fenomena banjir di ibu kota dipicu oleh interaksi kompleks antara faktor alam dan aktivitas manusia:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,62 triliun untuk proyek pengendalian banjir jangka menengah (2025-2027) yang meliputi sistem polder, waduk, dan normalisasi sungai utama.
Langkah-langkah yang diambil untuk meminimalisir dampak banjir di masa depan meliputi:
Risiko tersebut nyata jika penurunan muka tanah tidak dihentikan dengan cara menghentikan ekstraksi air tanah dan beralih sepenuhnya ke air perpipaan.
Bendungan ini berfungsi sebagai pengendali debit air dari hulu (Bogor) agar tidak mengalir bersamaan ke Jakarta saat hujan lebat.
Warga dapat mengakses aplikasi JAKI atau memantau akun media sosial resmi BPBD DKI Jakarta untuk mendapatkan data titik genangan terbaru.
|Langkah Mitigasi
|Tujuan
|Siapkan Tas Siaga Bencana
|Memastikan dokumen dan kebutuhan pokok aman saat evakuasi.
|Bersihkan Saluran Air
|Mencegah genangan lokal di lingkungan rumah.
|Gunakan Air Perpipaan
|Membantu memperlambat laju penurunan muka tanah di Jakarta.
Disclaimer: Informasi ini disusun berdasarkan data historis dan rencana strategis hingga tahun 2026. Kondisi di lapangan dapat berubah sesuai dengan dinamika cuaca dan progres pembangunan infrastruktur.
Banjir Jakarta meluas hingga 80 RT pada 22 Januari 2026 akibat hujan ekstrem. Simak penyebab, update wilayah terdampak, dan titik jalan tergenang di sini.
Mengapa Jakarta selalu banjir? Simak analisis geologis mendalam mengenai land subsidence, kondisi tanah aluvial, dan tantangan geografis ibu kota.
Banjir di Jakarta selalu menjadi masalah yang berulang dan menjadi perhatian utama, terutama ketika musim hujan datang.
Yohan mengatakan bahwa terdapat 17 lokasi yang dijadikan warga sebagai tempat mengungsi baik di aula kantor kelurahan, tempat ibadah, hingga sarana pendidikan.
Saat ini di kawasan Jati Padang tercatat satu RT terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 80 sentimeter (cm).
Temukan jawaban ilmiah mengapa Kemang dan Mampang Prapatan menjadi langganan banjir. Analisis topografi, sejarah, hingga progres normalisasi 2026.
Hujan deras sejak Sabtu hingga Minggu (7–8/3) memicu banjir di Jakarta. BPBD DKI mencatat 147 RT dan 19 ruas jalan terdampak.
Update banjir Jakarta Utara hari ini, Sabtu 31 Januari 2026. Kelurahan Marunda dan Kapuk Muara terendam akibat luapan kali dan curah hujan tinggi.
Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan perpanjangan operasi modifikasi cuaca dari sebelumnya berakhir pada tanggal 23 Januari hingga tanggal 27 Januari mendatang.
Banjir setinggi 1,5 meter yang merendam pemukiman warga di Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur belum terlihat tanda-tanda akan surut.
