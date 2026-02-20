Update Banjir Jakarta Hari Ini: Daftar Rute TransJakarta yang Dialihkan dan Titik Genangan

Ilustrasi.(Antara Foto)

Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Jumat (20/2) dini hari menyebabkan sedikitnya 31 Rukun Tetangga (RT) terendam banjir. Banjir Jakarta juga berdampak pada pengalihan rute Transjakarta.

Daftar Wilayah Terdampak Banjir Jakarta

BPBD DKI Jakarta terus melakukan monitoring terhadap kenaikan debit air di sejumlah pintu air dan aliran sungai. Berikut adalah rincian wilayah yang terendam banjir per pagi ini:

Jakarta Selatan: Tersebar di Kelurahan Cipete Utara (3 RT) dengan ketinggian 70 cm dan Kelurahan Petogogan (28 RT) dengan ketinggian 20 cm.

Tersebar di Kelurahan Cipete Utara (3 RT) dengan ketinggian 70 cm dan Kelurahan Petogogan (28 RT) dengan ketinggian 20 cm. Penyebab: Curah hujan tinggi di area hulu dan lokal, serta meluapnya Kali Krukut dan Kali PHB Nipam.

Pengalihan Layanan TransJakarta dan Mikrotrans

Banjir yang menggenangi beberapa ruas jalan protokol memaksa PT Transportasi Jakarta melakukan modifikasi rute demi keamanan operasional. Berikut rincian pengalihan layanan:

Baca juga : 2025 Curah Hujan Lebih Tinggi, Pj Gubernur DKI Jakarta Bersyukur Musibah Banjir tidak Seperti 2020

Rute / Koridor Kondisi Terkini 5N (Ragunan - Kp. Melayu) Dialihkan di sekitar Pasar Kambing. Tidak melayani Bus Stop Gang H Abdul Wahab & Pasar Warung Buncit. 1C (Pesanggrahan - Blok M) Dialihkan imbas genangan di Jalan Bumi, Kebayoran Baru. JAK71 (Kampung Rambutan - Pinang Ranti) Penyesuaian rute akibat genangan di Jalan Penggilingan Baru 1.

Peringatan Dini BMKG: Potensi Hujan Petir

Masyarakat diminta tidak lengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi dinamika cuaca di Jakarta masih akan fluktuatif sepanjang hari ini. Potensi hujan disertai kilat atau petir diprediksi akan terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hingga sore hari.

BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel gabungan dan pompa apung untuk mempercepat penyedotan genangan di titik-titik kritis. Warga dapat memantau perkembangan banjir secara real-time melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau memanggil layanan darurat 112 jika membutuhkan bantuan evakuasi.

(H-4)