Update Banjir Jakarta Hari Ini: Daftar Rute TransJakarta yang Dialihkan dan Titik Genangan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Jumat (20/2) dini hari menyebabkan sedikitnya 31 Rukun Tetangga (RT) terendam banjir. Banjir Jakarta juga berdampak pada pengalihan rute Transjakarta.
BPBD DKI Jakarta terus melakukan monitoring terhadap kenaikan debit air di sejumlah pintu air dan aliran sungai. Berikut adalah rincian wilayah yang terendam banjir per pagi ini:
Banjir yang menggenangi beberapa ruas jalan protokol memaksa PT Transportasi Jakarta melakukan modifikasi rute demi keamanan operasional. Berikut rincian pengalihan layanan:
|Rute / Koridor
|Kondisi Terkini
|5N (Ragunan - Kp. Melayu)
|Dialihkan di sekitar Pasar Kambing. Tidak melayani Bus Stop Gang H Abdul Wahab & Pasar Warung Buncit.
|1C (Pesanggrahan - Blok M)
|Dialihkan imbas genangan di Jalan Bumi, Kebayoran Baru.
|JAK71 (Kampung Rambutan - Pinang Ranti)
|Penyesuaian rute akibat genangan di Jalan Penggilingan Baru 1.
Masyarakat diminta tidak lengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi dinamika cuaca di Jakarta masih akan fluktuatif sepanjang hari ini. Potensi hujan disertai kilat atau petir diprediksi akan terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hingga sore hari.
BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel gabungan dan pompa apung untuk mempercepat penyedotan genangan di titik-titik kritis. Warga dapat memantau perkembangan banjir secara real-time melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau memanggil layanan darurat 112 jika membutuhkan bantuan evakuasi.
