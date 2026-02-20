Penyebab Banjir Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026: Hujan Ekstrem dan Luapan Kali Krukut

Ilustrasi.(freepik)

HUJAN dengan intensitas tinggi dilaporkan menjadi penyebab banjir Jakarta hari ini, 20 Februari 2026. Hujan memicu kenaikan muka air. Data yang dilansir dari pantaubanjir.jakarta.go.id, Jumat (20/2) pukul 04.45 WIB menunjukkan beberapa pengamatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam kondisi normal hingga siaga.

Penyebab Utama Banjir Jakarta Hari Ini

Menurut laporan resmi BPBD DKI Jakarta, ada tiga faktor utama yang menyebabkan genangan dan banjir Jakarta hari ini:

Curah Hujan Tinggi: Hujan lebat yang terjadi merata di wilayah Jabodetabek sejak dini hari memicu peningkatan debit air secara instan.

Hujan lebat yang terjadi merata di wilayah Jabodetabek sejak dini hari memicu peningkatan debit air secara instan. Luapan Kali Krukut: Debit air kiriman dari wilayah hulu dan hujan lokal menyebabkan Kali Krukut meluap ke permukiman warga.

Debit air kiriman dari wilayah hulu dan hujan lokal menyebabkan Kali Krukut meluap ke permukiman warga. Luapan Kali PHB Nipam: Aliran di saluran penghubung (PHB) Nipam tidak mampu menampung volume air hujan yang ekstrem.

Informasi Penting: Status Pintu Air Cengkareng Drain saat ini berada pada level SIAGA dengan ketinggian 230 cm, sementara Pintu Air Karet dan Angke Hulu berstatus Waspada.

Daftar Wilayah Terdampak Banjir

Titik banjir Jakarta hari ini terkonsentrasi di wilayah Jakarta Selatan, meliputi:

Kelurahan Jumlah RT Ketinggian Cipete Utara 3 RT 70 cm Petogogan 28 RT 20 cm

Dampak Transportasi: Pengalihan Rute TransJakarta

Genangan air serta banjir Jakarta hari ini juga berdampak pada operasional transportasi publik. PT Transjakarta melakukan pengalihan rute di beberapa koridor:

Rute 1M (Meruya-Blok M): Dialihkan akibat genangan di sekitar Swadarma Raya.

Dialihkan akibat genangan di sekitar Swadarma Raya. Rute 1C (Pesanggrahan-Blok M): Terkendala di sekitar Jalan Bumi.

Terkendala di sekitar Jalan Bumi. Rute 8E (Bintaro-Blok M): Operasional terganggu di Jalan H Gari.

