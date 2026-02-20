Penyebab Banjir Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026: Hujan Ekstrem dan Luapan Kali Krukut

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HUJAN dengan intensitas tinggi dilaporkan menjadi penyebab banjir Jakarta hari ini, 20 Februari 2026. Hujan memicu kenaikan muka air. Data yang dilansir dari pantaubanjir.jakarta.go.id, Jumat (20/2) pukul 04.45 WIB menunjukkan beberapa pengamatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam kondisi normal hingga siaga.
Menurut laporan resmi BPBD DKI Jakarta, ada tiga faktor utama yang menyebabkan genangan dan banjir Jakarta hari ini:
Titik banjir Jakarta hari ini terkonsentrasi di wilayah Jakarta Selatan, meliputi:
|Kelurahan
|Jumlah RT
|Ketinggian
|Cipete Utara
|3 RT
|70 cm
|Petogogan
|28 RT
|20 cm
Genangan air serta banjir Jakarta hari ini juga berdampak pada operasional transportasi publik. PT Transjakarta melakukan pengalihan rute di beberapa koridor:
(H-4)
Pengamat tata kota Yayat Supriyanta menilai banjir Jakarta tidak hanya dipicu curah hujan tinggi, tetapi juga menunjukkan melemahnya sistem pengendalian banjir.
Banjir Jakarta sejak Jumat (20/2) juga berdampak pada pengalihan rute Transjakarta.
