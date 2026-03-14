H-7 Banyak Pemudik Kehabisan Saldo E-Toll, Antrean Panjang di GT Pejagan

Antrean panjang kendaraan pemudik sebelum memasuki Gerbang Tol/GT Pejagan ruas Tol Pejagan-Pemalang.

MEMASUKI H-7 Lebaran 2026, antrean panjang kendaraan pemudik sempat terjadi di Gerbang Tol (GT) Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (14/3) pagi. Antrean terjadi akibat banyaknya pemudik yang kehabisan saldo e-toll.

Kendaraan pemudik dari arah Jabodetabek dan Jawa Barat mengular sepanjang lebih dari satu kilometer, mulai sebelum Simpang Susun Pejagan hingga GT Pejagan.

Antrean terjadi karena banyaknya pemudik yang kehabisan saldo e-toll. Akibatnya, para pemudik terpaksa harus bermacet-macetan selama satu jam lebih untuk bisa keluar Tol Pejagan.

Baca juga : Puncak Mudik Tol Pejagan-Pemalang Diprediksi 18 Maret, Ini Jadwal One Way

Seorang pemudik, Bagas, 37, mengaku, antrean kendaraan hanya terjadi di lokasi tersebut. Sedangkan perjalanan sejak Tol Cikampek relatif ramai lancar.

"Kami dalam perjalanan dari Sumatera hendak ke Cilaacap, Jawa Tengah. Namun ketika hendak memasuki GT Pejagan, kehabisan saldo E-tol," ujar Bagas

Diketahui, puncak arus mudik di Exit Tol Pejagan sendiri diprediksi akan terjadi pada 18 Maret mendatang.(JI/E-4)