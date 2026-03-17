H-4 Lebaran, Fenomena Kehabisan Saldo E-Toll masih Terjadi di Tol Pejagan, Antrean Mengular

Antrean kendaraan pemudik dari Jabodetabek tujuan Jawa Tengah bagian selatan ketika hendak memasuki GT Pejagan, di Kabupaten Brebes.(MI/Suparji)

MEMASUKI H-4 Lebaran 2026, antrean panjang kendaraan pemudik masih terus terjadi di Gerbang Tol (GT) Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (17/3) pagi. Kepadatan kendaraan ini dipicu masih banyaknya pemudik kehabisan saldo E-Toll saat melakukukan pembayaran.

Kepadatan terjadi saat kendaraan pemudik hendak keluar Tol Pejagan menuju jalur selatan Jawa Tengah, seperti Bumiayu, Purwokerto, dan Yogyakarta.

Selain volume kendaraan pemudik yang terus meningkat memasuki H minus 4 Selasa ini, juga dipicu banyaknya pemudik yang kehabisan saldo E-Toll saat melakukan pembayaran.

Selain mobil tavel, banyak juga pemudik yang menggunakan mobil pribadi juga kehabisan saldo E-Toll.

Yanto, 42, salah seorang pemudik, pengendara mobil pribadi asal Jakarta tujuan Bumiayu, Brebes yang kehabisan saldo E-Toll, mengaku dirinya sebenarnya sudah mengisi saldo E-toll dari Jakarta.



“Tapi ketika hendak melakukan pembayaran, saldo E-Toll tidak cukup, sehingga terpaksa mengisi di gerbang toll meski harus terjebak antrean,” ujar Yanto.

Hal yang sama juga disampaikan Ridho, 37, pemudik dari Jakarta yang hendak ke Purwokerto. “Ya terpaksa mengantre dulu,” ucap Ridho.

Selain itu, antrean juga terjadi karena ketidak tahuan pemudik, banyak pemudik yang kehabisan E-Toll, kemudian menggunakan kartu lain sehingga sensor di gardu menyatakan erorr.

Memasuki H min 4 pada Selasa pagi, pihak pengelola Tol Pejagan telah membuka tiga dari lima gardu untuk kendaraan keluar Tol Pejagan. (JI/E-4)