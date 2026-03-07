Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, Pemkab Brebes dan Polres Tanam Jagung Serentak

Wakil Bupati Brebes, Wurja (tengah) sedang menggunakan mesin menanam bibit jagung di Lahan Persawahan Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.(Dok. MI)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Brebes dan Polres Brebes, Jawa Tengah, berkolaborasi menanam bibit jagung serentak. Penanaman bibit jagung serentak ini, merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Penanaman bibit jagung serentak dilakukan di Lahan Persawahan Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, Sabtu (7/3/2026) sore.

Acara diawali dengan penanaman secara simbolis bersama jajaran Forkopimda dan instansi terkait. Diantaranya Wakapolres Brebes, Wakil Bupati Brebes, Wurja, perwakilan Kodim 0713/Brebes, Anggota DPRD, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Brebes, serta perwakilan BPS dan Bulog.

Penanaman tersebut menandai dimulainya Penanaman Serentak Kuartal I di wilayah Kabupaten Brebes. Usai aksi lapangan, seluruh peserta mengikuti arahan langsung dari Mabes Polri melalui Zoom Meeting sebagai bentuk penegasan komitmen nasional terhadap ketahanan pangan.

Wakapolres Brebes, Kompol Purbo Adjar Waskito, menekankan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk mempertahankan capaian swasembada pangan.

"Pemanfaatan lahan produktif dengan prioritas tanaman jagung ini menargetkan satu juta hektar lahan selama lima tahun. Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri bergerak selaras dengan program Asta Cita Presiden untuk memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia," ujar Purbo.

Purbo menuturkan program ini didukung penuh oleh negara melalui penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) dan bibit berkualitas dari Kementerian Pertanian. “Di Kabupaten Brebes, implementasi program dilakukan melalui kolaborasi intensif antara personel Polri, kelompok tani, dan pemerintah daerah, “ jelas Purbo.

Wakil Bupati Brebes Wurja, menyambut baik kolaborasi antara Pemkab Brebes dengan Polres Brebes, dalam penanaman bibit jagung secara serentak tersebut.

“Kolaborasi antara Polri, Pemerintah Kabupaten, dan petani merupakan kunci kekuatan dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan di daerah,” ujar Wurja, yang berharap tidak hanya meningkatkan angka produksi jagung secara statistik, “tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat tani di Kabupaten Brebes," jelas Wurja. (H-3)