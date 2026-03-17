Minat Tinggi, Lebih dari 16 Ribu Masyarakat Ikuti Mudik Gratis KAI 2026

Ilustrasi(Dok KAI)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada 17 Maret 2026 memberangkatkan 480 peserta mudik gratis dari Stasiun Pasarsenen menuju Semarang Tawang menggunakan KA Tawang Jaya Premium (KA 178B). Kereta api tersebut telah berangkat pukul 06.45 WIB dengan layanan kelas Ekonomi sebagai bagian dari dukungan KAI pada program mudik gratis di masa Angkutan Lebaran 2026.

Pemberangkatan ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat dengan menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, terjangkau, dan terjadwal. Di tengah meningkatnya mobilitas menjelang Idulfitri, kereta api menjadi pilihan transportasi massal yang mampu melayani perjalanan jarak jauh secara lebih tertib dan efisien.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa pemberangkatan peserta mudik gratis ini merupakan bagian dari kontribusi KAI dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini.

“Pada 17 Maret 2026, KAI memberangkatkan 480 peserta mudik gratis dari Stasiun Pasar Senen menuju Semarang Tawang menggunakan KA Tawang Jaya Premium. Pemberangkatan ini menjadi bagian dari dukungan KAI terhadap penyelenggaraan program mudik gratis pada masa Angkutan Lebaran 2026, sekaligus mempertegas peran kereta api sebagai moda transportasi massal yang aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat,” ujar Anne.

Secara lebih luas, KAI juga mendukung pelaksanaan program mudik gratis yang diselenggarakan bersama pemerintah, BUMN, dan berbagai instansi lainnya. Berdasarkan data tiket rombongan Angkutan Lebaran 2026, terdapat 14 pemesan yang terdiri dari 3 instansi pemerintahan, 10 BUMN, dan 1 perusahaan swasta, dengan total volume mencapai 39.801 pelanggan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.811 pelanggan menggunakan layanan eksekutif, sedangkan 36.990 pelanggan menggunakan layanan ekonomi. Pada kelas ekonomi, rinciannya terdiri dari 34.166 pelanggan ekonomi komersial dan 2.824 pelanggan ekonomi PSO. Permintaan tersebut tersebar pada 40 nomor kereta api, yang meliputi 7 permintaan KA Eksekutif, 32 permintaan KA Ekonomi, dan 1 permintaan KA Campuran.

Pada periode 13 sampai 16 Maret 2026, sekitar 15.706 pelanggan telah menikmati perjalanan mudik gratis menggunakan kereta api. Capaian ini memperlihatkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan mudik gratis berbasis transportasi massal yang memiliki kapasitas besar, jadwal perjalanan yang pasti, serta mendukung perjalanan mudik yang lebih aman dan bebas dari kemacetan di jalan raya.

Anne menambahkan, dukungan KAI terhadap program mudik gratis juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengalihan perjalanan mudik masyarakat dari kendaraan pribadi ke kereta api. Langkah ini penting untuk mendukung keselamatan perjalanan, mengurangi kepadatan lalu lintas pada jalur-jalur utama mudik, serta menciptakan mobilitas Lebaran yang lebih lancar dan terkendali.

“Kereta api menjadi salah satu solusi mobilitas selama masa mudik karena mampu menghadirkan perjalanan yang lebih aman, bebas macet, dan memiliki kepastian waktu tempuh. Melalui program mudik gratis ini, KAI ingin memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang andal, sekaligus mendukung kelancaran Angkutan Lebaran 2026 secara keseluruhan,” jelas Anne.

Anne menambahkan, minat masyarakat tersebut berjalan seiring dengan komitmen KAI dalam menjaga kualitas layanan operasional. Selama Februari 2026, kinerja On Time Performance perjalanan KA penumpang tercatat 99,84% untuk keberangkatan dan 97,61% untuk kedatangan.

Kinerja operasional tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kereta api, terutama pada periode mudik ketika ketepatan waktu, keselamatan, dan kenyamanan menjadi kebutuhan utama pelanggan. Dengan dukungan kapasitas angkut yang besar serta layanan yang tetap terjaga, KAI terus memperkuat perannya sebagai moda transportasi andalan pada masa Angkutan Lebaran.

“Melalui dukungan ini, KAI ingin memberi manfaat yang semakin luas bagi masyarakat, membantu kelancaran mobilitas pada masa mudik, serta mendukung penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 agar berlangsung lebih tertib, selamat, lancar, dan terkendali,” tutup Anne. (Ant/E-4)