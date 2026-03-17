WKI Garap Sejumlah Proyek Tol Dukung Mudik Lebaran

PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI) terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui partisipasi dalam pengerjaan berbagai proyek jalan tol yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatra. Proyek-proyek tersebut berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antardaerah sekaligus mendukung mobilitas masyarakat, terutama pada momentum mudik Lebaran.

WKI berpartisipasi dalam pembangunan mulai dari suplai material, dukungan alat berat, sampai eksekusi pekerjaan konstruksi di lapangan pada sejumlah ruas jalan tol strategis yang tersebar di Indonesia. Di Sumatra, WKI terlibat dalam pembangunan ruas Jalan Tol Kayu Agung–Palembang–Betung, Jalan Tol Baleno, Jalan Tol Palembang-Betung, Jalan Tol Tebing Tinggi Parapat, Jalan Tol Kuala Tanjung-Indrapura.

Di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta, WKI berkontribusi dalam pembangunan ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan, Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, serta Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, serta Jalan Tol Akses Patimban yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menghubungkan Tol Cikopo-Palimanan ke Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

Di Jawa Timur, WKI turut berpartisipasi dalam pembangunan ruas Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo, Probolinggo-Banyuwangi. "Di Kalimantan, kami juga berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk pembangunan ruas jalan tol yang menjadi bagian dari pengembangan konektivitas menuju kawasan Ibu Kota baru tersebut," ujar Bambang Dwi Wijayanto selaku Plt Direktur Utama WKI dalam keterangan resmi, Selasa (17/3).

Selain melalui kontribusi pada pembangunan infrastruktur, WKI juga mendukung kelancaran arus mudik melalui program Mudik Nyaman Bersama yang diinisiasi oleh BP BUMN dan Danatara. Program tesebut dilaksanakan pada 17 Maret 2026 yang memberangkatkan pegawai WKI beserta keluarga dengan rute Jakarta-Surabaya-Malang. Direktur keuangan, HCM, Risiko & Legal WKI, Ian Trevianto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap tradisi mudik masyarakat Indonesia.

"Kami berharap perjalanan mudik dapat berjalan lancar, aman, dan seluruh pemudik dapat tiba di tujuan dengan selamat," tutur Ian. (I-2)