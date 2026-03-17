Trafik Mudik Lebaran 2026 , 138.029 Kendaraan Lintasi Jalan Tol Trans Sumatra

Tol Trans Sumatra(Dok. PT Hutama Karya)

PENINGKATAN trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terus terjadi seiring berlangsungnya pergerakan Mudik Lebaran 2026. Plh. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani mengatakan pada periode 16 Maret 2026, trafik kendaraan terpantau mengalami peningkatan pada sejumlah ruas utama, khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.

"Kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh menjelang periode puncak Mudik Lebaran 2026, seiring mulai diberlakukannya kebijakan Work From Anywhere (WFA) sejak kemarin (16/3)," ujar Hamdani, Selasa (17/3).

Dijelaskannya, secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 138.029 kendaraan, atau meningkat 55,54% dibandingkan trafik normal.

"Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan lebih awal menjelang libur Lebaran. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ujarnya.

Adapun rekap trafik harian ruas tol Trans Sumatra yang beroperasi yaitu

• Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 19.789 kendaraan atau meningkat 60,30% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 21.997 kendaraan atau meningkat 74,88% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino – Sp. Ness) tercatat sebanyak 9.318 kendaraan atau meningkat 24,57% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) tercatat sebanyak 1.827 kendaraan atau meningkat 18,87% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) tercatat sebanyak 17.834 kendaraan atau meningkat 27,24% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar tercatat sebanyak 7.911 kendaraan atau meningkat 66,30% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Indrapura – Kisaran tercatat sebanyak 11.968 kendaraan atau meningkat 34,90% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kuala Tanjung – Sinaksak) yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) tercatat sebanyak 27.156 kendaraan atau meningkat 68,25% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Binjai – Langsa (Binjai – Pangkalan Brandan) tercatat sebanyak 12.310 kendaraan atau meningkat 55,45% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum – Baitussalam) tercatat sebanyak 7.919 kendaraan atau meningkat 155,45% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Padang – Sicincin tercatat sebanyak 2.289 kendaraan atau meningkat 21,88% dibandingkan trafik normal.

Sementara itu, untuk ruas tol yang dioperasikan secara fungsional selama periode Mudik Lebaran 2026 pada 16 Maret 2026, tercatat sebagai berikut:

• Tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1 (Seulimeum – Padang Tiji) yang dioperasikan secara fungsional mencatat trafik sebanyak 3.603 kendaraan.

• Tol Palembang – Betung (Kramasan – Pangkalan Balai) yang dioperasikan secara fungsional mencatat trafik sebanyak 4.399 kendaraan.

"Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang mulai melakukan perjalanan lebih awal menjelang libur Lebaran. Pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk," ungkapnya. (H-4)

