Mudik Gratis Pemprov DKI, Pramono: Penumpang Naik 34 Persen dari Tahun Lalu

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.(MI/Mohamad Farhan Zhuhri)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung resmi melepas keberangkatan program mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Lebaran 2026.

Jumlah peserta tahun ini tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pramono menyebut kapasitas layanan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat mengikuti program tersebut.

"Pada hari ini, Pemerintah DKI Jakarta mengadakan program Mudik Lebaran tahun 2026 yang jumlahnya kurang lebih 34.000 pemudik, mengalami kenaikan 34 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah bus yang diberangkatkan hari ini 744 bus," kata Pramono di kawasan Monas, Selasa (17/3).

Selain mengangkut penumpang, pihaknya juga menyediakan layanan pengangkutan sepeda motor menggunakan truk. Skema ini ditujukan untuk menekan penggunaan sepeda motor saat perjalanan jarak jauh.

"Kenapa ini kami lakukan? Saudara-saudara sekalian, sekali lagi untuk memberikan keamanan, kenyamanan bagi para pemudik yang akan ke kampung halamannya masing-masing," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menyiapkan layanan warga yang tidak melakukan perjalanan mudik.

Pramono menjanjikan penggratisan layanan transportasi umum yang dikelola pemerintah selama perayaan Idulfitri.

"Transportasi saat Idulfitri, semua yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta akan kami gratiskan. Apakah itu MRT, LRT, Transjakarta, Mikrotrans, JakLingko, dan sebagainya," urai Pramono.

"Dengan demikian, kalau masih ada warga Jakarta yang tidak mudik ke kampung halamannya, tetap bisa bersilaturahmi dengan video call dan sebagainya," lanjutnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, program mudik gratis diselenggarakan dengan tujuan untukn mengurangi kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik, serta menekan angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik Lebaran tahun 2026.

Adapun pengangkutan sepeda motor telah dilakukan lebih dulu pada 16 Maret 2026 dari Terminal Pulo Gadung menuju lima kota di Pulau Jawa, yakni Semarang, Kebumen, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Sidoarjo.

Pemberangkatan penumpang dilakukan ke 20 kota tujuan yang tersebar di enam provinsi, yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Program ini juga mencakup arus balik gratis yang dijadwalkan pada akhir Maret 2026.

"Selanjutnya untuk balik gratis akan dilaksanakan pada Rabu 25 Maret untuk pemberangkatan truk dari 5 kota menuju terminal Pulo Gadung. Pada Kamis, 26 Maret 2026, pemberangkatan peserta mudik balik gratis menuju terminal Pulo Gebang dari 20 kota di Indonesia," tutur Pramono.

Secara keseluruhan, Pemprov DKI menyiapkan 744 unit bus, terdiri dari 660 bus yang bersumber dari APBD dan 83 bus dukungan CSR, BUMD, serta swasta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 400 bus dialokasikan untuk arus mudik dengan kapasitas 18.813 penumpang, sedangkan 344 bus untuk arus balik dengan kapasitas 16.199 penumpang.

"Sehingga total jumlah penumpang yang diangkut pada program mudik dan balik gratis tahun ini sebanyak 35.012 penumpang," tutupnya. (E-4)