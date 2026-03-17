Lestari Moerdijat: Mudik Lebaran 2026 Momentum Perkuat Persatuan dan Toleransi

TRADISI mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.

"Mudik bukan sekadar pulang kampung. Ini adalah momentum strategis untuk memupuk persatuan dan toleransi, terutama ketika para perantau bertemu kembali dengan keberagaman di daerah asal," ujar Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3).

Pemerintah memprediksi pergerakan pemudik tahun ini mencapai 155 juta orang. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026 dengan 21,97 juta pergerakan pemudik dalam sehari.

Baca juga : H-6 Lebaran 2026, 40 Ribu Kendaraan Telah lewati Cipali

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, 76,24 juta orang akan menggunakan mobil pribadi, dengan 50,63 juta di antaranya melintasi jalan tol.

Sementara itu di sejumlah titik, kendaraan roda dua masih mendominasi. Di DIY tercatat 129.194 sepeda motor masuk wilayah tersebut pada awal arus mudik (14/3).

Program Mudik Gratis yang diinisiasi sejumlah pihak, baik swasta maupun pemerintah, menurut Lestari, merefleksikan nilai-nilai toleransi dan kekeluargaan antarsesama anak bangsa.

Baca juga : Mudik Lebaran 2026, Jumlah Angkutan Laut di Pelabuhan Sampit Bertambah

Rerie, sapaan akrab Lestari mengingatkan bahwa para pemudik dapat menjadikan perjalanan ke kampung halaman sebagai sarana memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

"Di jalan raya, kita bertemu dengan sesama pemudik dari berbagai latar belakang. Di kampung halaman, kita kembali menyatu dengan akar budaya. Toleransi dan persatuan harus dipraktikkan, bukan sekadar wacana," ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu.

Di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, tambah Rerie, semangat kebersamaan dan toleransi sangat dibutuhkan untuk memperkuat ikatan sosial setiap anak bangsa.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap generasi penerus dapat secara konsisten mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.

Nilai-nilai kebangsaan, tegas Rerie, harus mampu dimanfaatkan sebagai landasan bertindak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan. (RO/Z-10)