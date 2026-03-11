Wakil Ketua MPR: Perlindungan Warga Harus Jadi Fokus Utama Mudik Lebaran 2026

Headline
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa perlindungan terhadap seluruh warga negara harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan mudik Lebaran 2026. Ia meminta seluruh pihak untuk memastikan jaminan layanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir demi mewujudkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
"Kita berada dalam situasi yang bukan lagi sekadar perubahan iklim, tetapi sudah menjadi krisis iklim. Potensi gangguan cuaca pada bulan-bulan pancaroba ini mesti menjadi perhatian kita semua," ujar Lestari ketika Forum Diskusi Denpasar 12 yang digelar secara daring, Rabu (11/3).
Politisi NasDem ini juga menyoroti tingginya angka kecelakaan saat mudik Lebaran, terutama yang menimpa pemudik sepeda motor. Ia memprediksi penggunaan kendaraan roda dua masih akan mendominasi arus mudik 2026. Maka dari itu, ia mengatakan diperlukan langkah antisipasi yang lebih efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Saya kira ini juga menjadi salah satu catatan karena hampir pasti dan saya yakin ini dipastikan bahwa pemudik menggunakan sepeda motor masih akan tetap mendominasi catatan periode yang lalu. Kecelakaan yang menimpa terhadap pemudik motor juga angkanya cukup tinggi. Oleh karena itu kita semua tentu berharap persiapan yang telah dilakukan dapat diimplementasikan dengan baik," katanya.
Lebih lanjut, Lestari menyampaikan bahwa kesuksesan angkutan Lebaran bukan hanya beban pemerintah, melainkan tugas seluruh elemen masyarakat. Ia berharap integrasi sarana dan prasarana yang telah disiapkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Menurutnya, pemudik yang memanfaatkan sarana transportasi publik maupun pribadi harus mendapatkan kepastian perlindungan fisik dan kenyamanan selama di perjalanan.
"Tentu kita berharap jaminan layanan yang terintegrasi dengan baik dari hulu sampai hilir dapat disiapkan dan ini bukan hanya tugas pemerintah tetapi tugas kita semua, tugas seluruh masyarakat agar apa yang kemudian diharapkan dapat tercapai," katanya. (Faj/P-3)
