Program Mudik Gratis Pemprov Kalsel Kembali Dibuka, Ini Detailnya

Kendaraan untuk Mudik Gratis Pemprov Kalsel.(Dok. MI)

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menyediakan Program Mudik Gratis Pemprov Kalsel bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran 2026 di kampung halaman.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Fitri Hernadi, Rabu (11/3), mengatakan, program mudik gratis Pemprov Kalsel tahun ini disediakan untuk 400 kursi bagi masyarakat. Dengan tujuan 11 kabupaten khususnya Banua Anam hingga Kotabaru. "Ini program setiap tahun dan kuota yang disiapkan pemerintah sekitar 300-400 kursi, untuk berbagai daerah tujuan,” kata Fitri.

Dikatakan Fitri saat ini pihaknya mulai melakukan pendataan dan pengecekan kesiapan kelaikan kendaraan angkutan yang akan digunakan demi keamanan dan kenyaman saat mudik. "Baik armada angkutannya kita cek maupun sopir kita periksa untuk memastikan sehat dan bebas napza dengan kerjasama BNN dan Dinkes," ujar Fitri.

Pendaftaran program mudik gratis Pemprov Kalsel dibuka pada 9 hingga 10 Maret 2026 secara daring. Peserta yang telah mendaftar diwajibkan melakukan registrasi ulang pada 11 Maret 2026 di lokasi yang telah ditentukan dengan membawa kartu identitas.

Sedangkan keberangkatan dijadwalkan dari dua titik, yakni Terminal Kilometer 6 Banjarmasin serta kawasan Dinas Koperasi dan UKM atau Lapangan Murjani Banjarbaru. pada 14 Maret 2026 pukul 08.00 WITA.

Program mudik gratis Pemprov Kalsel yang diselenggarakan Pemprov Kalsel setiap tahun ini mendapat sambutan masyarakat. (H-3)